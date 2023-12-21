https://ria.ru/20231221/zhitel-1917155101.html

При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель

При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 21.12.2023

При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель

Один мирный житель погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Днепряны Херсонской области, сообщил журналистам в четверг источник, знакомый с... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:01

2023-12-21T11:01

2023-12-21T11:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Днепряны Херсонской области, сообщил журналистам в четверг источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела войсками киевского режима населенного пункта Днепряны один мирный житель погиб и двое получили ранения средней степени тяжести", - заявил источник. Всего за прошедшие сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 90 ударов из ствольной артиллерии. 66 снарядов было выпущено по гражданской инфраструктуре днем и 24 ночью. Разрушения инфраструктуры области и другие жертвы среди населения уточняются.

https://ria.ru/20231220/udary-1916885564.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , происшествия