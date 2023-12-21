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При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/zhitel-1917155101.html
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 21.12.2023
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель
Один мирный житель погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Днепряны Херсонской области, сообщил журналистам в четверг источник, знакомый с... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:01
2023-12-21T11:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Днепряны Херсонской области, сообщил журналистам в четверг источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела войсками киевского режима населенного пункта Днепряны один мирный житель погиб и двое получили ранения средней степени тяжести", - заявил источник. Всего за прошедшие сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 90 ударов из ствольной артиллерии. 66 снарядов было выпущено по гражданской инфраструктуре днем и 24 ночью. Разрушения инфраструктуры области и другие жертвы среди населения уточняются.
https://ria.ru/20231220/udary-1916885564.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель

При обстреле ВСУ села Днепряны в Херсонской области погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Днепряны Херсонской области, сообщил журналистам в четверг источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела войсками киевского режима населенного пункта Днепряны один мирный житель погиб и двое получили ранения средней степени тяжести", - заявил источник.
Всего за прошедшие сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 90 ударов из ствольной артиллерии. 66 снарядов было выпущено по гражданской инфраструктуре днем и 24 ночью.
Разрушения инфраструктуры области и другие жертвы среди населения уточняются.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Источник: ВСУ нанесли 74 удара по мирным объектам в Херсонской области
Вчера, 10:54
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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