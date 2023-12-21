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Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой - РИА Новости, 21.12.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
17:01 21.12.2023 (обновлено: 17:04 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/zdunov-1917289751.html
Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой
Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой - РИА Новости, 21.12.2023
Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой
Глава Мордовии Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой медицинской помощи директорам школ и главным врачам медучреждений,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:01
2023-12-21T17:04
республика мордовия
общество
саранск
артем здунов
владимир путин
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой медицинской помощи директорам школ и главным врачам медучреждений, сообщает пресс-служба главы республики. "Двадцать пять школьных автобусов (марки "ГАЗель" и ПАЗ) отправятся в 18 районов республики. Ежедневно в Мордовии осуществляется перевозка более 4800 школьников, и это число растет. Благодаря новой технике будут доукомплектованы имеющиеся школьные маршруты, также будет открыто семь новых. Главное – дети будут ездить с комфортом и при соблюдении всех требований безопасности", - говорится в сообщении. Двенадцать новых автомобилей скорой помощи (марки "ГАЗель" и УАЗ) поступят на Станцию скорой помощи в Саранске и в медучреждения шести районов республики. Они значительно укрепят материально-техническую базу первичного звена здравоохранения и службы скорой медпомощи, помогут медикам оперативно добираться до пациентов и оказывать необходимую помощь. "Специалисты первичного звена здравоохранения работают круглосуточно, важно, чтобы не было сбоев. И теперь мы сможем это обеспечить. Желаю, чтобы техника работала безотказно, чтобы она служила на благо нашего народа", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что за последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц транспорта для школ, больниц и поликлиник. "За последние годы мы существенно пополнили наш автопарк новыми современными машинами. При такой мощной поддержке нашего президента Владимира Путина мы сможем безопасно предоставлять все услуги, которых от нас ждут люди", - приводятся в сообщении слова главы Мордовии.
https://ria.ru/20231130/dostizheniya-1912902251.html
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общество, саранск, артем здунов, владимир путин, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Республика Мордовия, Общество, Саранск, Артем Здунов, Владимир Путин, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)

Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкНовые машины скорой помощи
Новые машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Новые машины скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой медицинской помощи директорам школ и главным врачам медучреждений, сообщает пресс-служба главы республики.
«
"Двадцать пять школьных автобусов (марки "ГАЗель" и ПАЗ) отправятся в 18 районов республики. Ежедневно в Мордовии осуществляется перевозка более 4800 школьников, и это число растет. Благодаря новой технике будут доукомплектованы имеющиеся школьные маршруты, также будет открыто семь новых. Главное – дети будут ездить с комфортом и при соблюдении всех требований безопасности", - говорится в сообщении.
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Двенадцать новых автомобилей скорой помощи (марки "ГАЗель" и УАЗ) поступят на Станцию скорой помощи в Саранске и в медучреждения шести районов республики. Они значительно укрепят материально-техническую базу первичного звена здравоохранения и службы скорой медпомощи, помогут медикам оперативно добираться до пациентов и оказывать необходимую помощь.
«
"Специалисты первичного звена здравоохранения работают круглосуточно, важно, чтобы не было сбоев. И теперь мы сможем это обеспечить. Желаю, чтобы техника работала безотказно, чтобы она служила на благо нашего народа", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Отмечается, что за последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц транспорта для школ, больниц и поликлиник.
«
"За последние годы мы существенно пополнили наш автопарк новыми современными машинами. При такой мощной поддержке нашего президента Владимира Путина мы сможем безопасно предоставлять все услуги, которых от нас ждут люди", - приводятся в сообщении слова главы Мордовии.
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Республика МордовияОбществоСаранскАртем ЗдуновВладимир ПутинУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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