Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой
Новые машины скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой медицинской помощи директорам школ и главным врачам медучреждений, сообщает пресс-служба главы республики.
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"Двадцать пять школьных автобусов (марки "ГАЗель" и ПАЗ) отправятся в 18 районов республики. Ежедневно в Мордовии осуществляется перевозка более 4800 школьников, и это число растет. Благодаря новой технике будут доукомплектованы имеющиеся школьные маршруты, также будет открыто семь новых. Главное – дети будут ездить с комфортом и при соблюдении всех требований безопасности", - говорится в сообщении.
Двенадцать новых автомобилей скорой помощи (марки "ГАЗель" и УАЗ) поступят на Станцию скорой помощи в Саранске и в медучреждения шести районов республики. Они значительно укрепят материально-техническую базу первичного звена здравоохранения и службы скорой медпомощи, помогут медикам оперативно добираться до пациентов и оказывать необходимую помощь.
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"Специалисты первичного звена здравоохранения работают круглосуточно, важно, чтобы не было сбоев. И теперь мы сможем это обеспечить. Желаю, чтобы техника работала безотказно, чтобы она служила на благо нашего народа", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Отмечается, что за последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц транспорта для школ, больниц и поликлиник.
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"За последние годы мы существенно пополнили наш автопарк новыми современными машинами. При такой мощной поддержке нашего президента Владимира Путина мы сможем безопасно предоставлять все услуги, которых от нас ждут люди", - приводятся в сообщении слова главы Мордовии.