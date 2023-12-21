https://ria.ru/20231221/zdunov-1917289751.html

Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой

Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой - РИА Новости, 21.12.2023

Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой

Глава Мордовии Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой медицинской помощи директорам школ и главным врачам медучреждений,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:01

2023-12-21T17:01

2023-12-21T17:04

республика мордовия

общество

саранск

артем здунов

владимир путин

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой медицинской помощи директорам школ и главным врачам медучреждений, сообщает пресс-служба главы республики. "Двадцать пять школьных автобусов (марки "ГАЗель" и ПАЗ) отправятся в 18 районов республики. Ежедневно в Мордовии осуществляется перевозка более 4800 школьников, и это число растет. Благодаря новой технике будут доукомплектованы имеющиеся школьные маршруты, также будет открыто семь новых. Главное – дети будут ездить с комфортом и при соблюдении всех требований безопасности", - говорится в сообщении. Двенадцать новых автомобилей скорой помощи (марки "ГАЗель" и УАЗ) поступят на Станцию скорой помощи в Саранске и в медучреждения шести районов республики. Они значительно укрепят материально-техническую базу первичного звена здравоохранения и службы скорой медпомощи, помогут медикам оперативно добираться до пациентов и оказывать необходимую помощь. "Специалисты первичного звена здравоохранения работают круглосуточно, важно, чтобы не было сбоев. И теперь мы сможем это обеспечить. Желаю, чтобы техника работала безотказно, чтобы она служила на благо нашего народа", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что за последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц транспорта для школ, больниц и поликлиник. "За последние годы мы существенно пополнили наш автопарк новыми современными машинами. При такой мощной поддержке нашего президента Владимира Путина мы сможем безопасно предоставлять все услуги, которых от нас ждут люди", - приводятся в сообщении слова главы Мордовии.

https://ria.ru/20231130/dostizheniya-1912902251.html

https://ria.ru/20231219/tsentr-1916795014.html

саранск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, саранск, артем здунов, владимир путин, ульяновский автомобильный завод (уаз)