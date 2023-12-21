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Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных
Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных
Совет Федерации и Госдума готовят приглашения для международных парламентских организаций и структур, в парламенты дружественных стран для участия в мониторинге РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:17
2023-12-21T12:17
2023-12-21T12:47
россия
политика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совет Федерации и Госдума готовят приглашения для международных парламентских организаций и структур, в парламенты дружественных стран для участия в мониторинге проведения выборов президента РФ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сейчас Совет Федерации и Госдума, мы готовим приглашения для участия в мониторинге выборов президента РФ в международные парламентские организации и структуры, парламенты дружественных стран", - сказала спикер в ходе ежегодного брифинга.Она отметила, что также важна оценка партнеров России по МПА СНГ и ПА ОДКБ. Сенатор подчеркнула, что "наша избирательная система – одна из самых прозрачных, честных"."Нам нечего скрывать, поэтому мы заинтересованы, чтобы в наблюдении за выборами были и зарубежные наблюдатели", - отметила она.
https://ria.ru/20231221/matvienko-1917179881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, валентина матвиенко
Россия, Политика, Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных
Матвиенко: избирательная система в России является одной из самых совершенных
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совет Федерации и Госдума готовят приглашения для международных парламентских организаций и структур, в парламенты дружественных стран для участия в мониторинге проведения выборов президента РФ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сейчас Совет Федерации и Госдума, мы готовим приглашения для участия в мониторинге выборов президента РФ в международные парламентские организации и структуры, парламенты дружественных стран", - сказала спикер в ходе ежегодного брифинга.
Она отметила, что также важна оценка партнеров России по МПА СНГ
и ПА ОДКБ
. Сенатор подчеркнула, что "наша избирательная система – одна из самых прозрачных, честных".
"Нам нечего скрывать, поэтому мы заинтересованы, чтобы в наблюдении за выборами были и зарубежные наблюдатели", - отметила она.
Матвиенко ответила, готова ли она возглавить Совфед еще на один срок