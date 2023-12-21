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Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных

Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных

Совет Федерации и Госдума готовят приглашения для международных парламентских организаций и структур, в парламенты дружественных стран для участия в мониторинге РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:17

2023-12-21T12:17

2023-12-21T12:47

россия

политика

валентина матвиенко

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совет Федерации и Госдума готовят приглашения для международных парламентских организаций и структур, в парламенты дружественных стран для участия в мониторинге проведения выборов президента РФ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сейчас Совет Федерации и Госдума, мы готовим приглашения для участия в мониторинге выборов президента РФ в международные парламентские организации и структуры, парламенты дружественных стран", - сказала спикер в ходе ежегодного брифинга.Она отметила, что также важна оценка партнеров России по МПА СНГ и ПА ОДКБ. Сенатор подчеркнула, что "наша избирательная система – одна из самых прозрачных, честных"."Нам нечего скрывать, поэтому мы заинтересованы, чтобы в наблюдении за выборами были и зарубежные наблюдатели", - отметила она.

https://ria.ru/20231221/matvienko-1917179881.html

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Варвара Скокшина

россия, политика, валентина матвиенко