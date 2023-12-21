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Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных - РИА Новости, 21.12.2023
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12:17 21.12.2023 (обновлено: 12:47 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/vybory-1917173493.html
Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных
Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных
Совет Федерации и Госдума готовят приглашения для международных парламентских организаций и структур, в парламенты дружественных стран для участия в мониторинге РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:17
2023-12-21T12:47
россия
политика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совет Федерации и Госдума готовят приглашения для международных парламентских организаций и структур, в парламенты дружественных стран для участия в мониторинге проведения выборов президента РФ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сейчас Совет Федерации и Госдума, мы готовим приглашения для участия в мониторинге выборов президента РФ в международные парламентские организации и структуры, парламенты дружественных стран", - сказала спикер в ходе ежегодного брифинга.Она отметила, что также важна оценка партнеров России по МПА СНГ и ПА ОДКБ. Сенатор подчеркнула, что "наша избирательная система – одна из самых прозрачных, честных"."Нам нечего скрывать, поэтому мы заинтересованы, чтобы в наблюдении за выборами были и зарубежные наблюдатели", - отметила она.
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россия, политика, валентина матвиенко
Россия, Политика, Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала избирательную систему в России одной из самых совершенных

Матвиенко: избирательная система в России является одной из самых совершенных

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совет Федерации и Госдума готовят приглашения для международных парламентских организаций и структур, в парламенты дружественных стран для участия в мониторинге проведения выборов президента РФ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сейчас Совет Федерации и Госдума, мы готовим приглашения для участия в мониторинге выборов президента РФ в международные парламентские организации и структуры, парламенты дружественных стран", - сказала спикер в ходе ежегодного брифинга.
Она отметила, что также важна оценка партнеров России по МПА СНГ и ПА ОДКБ. Сенатор подчеркнула, что "наша избирательная система – одна из самых прозрачных, честных".
"Нам нечего скрывать, поэтому мы заинтересованы, чтобы в наблюдении за выборами были и зарубежные наблюдатели", - отметила она.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Матвиенко ответила, готова ли она возглавить Совфед еще на один срок
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