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Попавшего в ДТП в Приморье водителя туравтобуса из КНР оставили в СИЗО

Попавшего в ДТП в Приморье водителя туравтобуса из КНР оставили в СИЗО - РИА Новости, 21.12.2023

Попавшего в ДТП в Приморье водителя туравтобуса из КНР оставили в СИЗО

Ленинский районный суд Владивостока продлил на 2 месяца срок содержания под стражей гражданина КНР, находившегося за рулем попавшего в октябре в ДТП автобуса с... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T06:29

2023-12-21T06:29

2023-12-21T06:34

происшествия

китай

владивосток

уссурийск

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока продлил на 2 месяца срок содержания под стражей гражданина КНР, находившегося за рулем попавшего в октябре в ДТП автобуса с туристами в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, 16 октября съехал в кювет в Приморье. Два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир – все граждане РФ, а также водитель – гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал, суд в октябре заключил его в СИЗО по уголовному делу. "Ленинский районный суд во Владивостоке удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей (водителю из КНР - ред.) на 2 месяца, до 16 февраля", - сообщила Оленева. Ранее УМВД Приморья сообщало, что водитель туристического автобуса был трезв. По информации полиции, он превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением. В числе пострадавших в аварии туристов были жители Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет.

https://ria.ru/20231220/dtp-1917075490.html

https://ria.ru/20231220/dtp-1917065731.html

китай

владивосток

уссурийск

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происшествия, китай, владивосток, уссурийск, приморский краевой суд