https://ria.ru/20231221/trevoga-1917359567.html
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.12.2023
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:40
2023-12-21T22:40
2023-12-21T22:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области в 21.41 мск, в 22.12 тревогу объявили в Кировоградской области. Ранее в четверг тревогу объявляли в ряде областей Украины, спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу