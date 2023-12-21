https://ria.ru/20231221/trevoga-1917280082.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.12.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:43

2023-12-21T16:43

2023-12-21T16:43

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Днепропетровской области (в 16.14 мск), в остальных упомянутых регионах тревогу объявили в промежутке с 16.31 по 16.34. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

украина

россия

харьковская область

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украина, вооруженные силы украины, россия, харьковская область