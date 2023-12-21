https://ria.ru/20231221/temperatura-1917128308.html

Около 30 снятых с поезда в Саратове детей пожаловались на температуру

Около 30 снятых с поезда в Саратове детей пожаловались на температуру - РИА Новости, 21.12.2023

Около 30 снятых с поезда в Саратове детей пожаловались на температуру

Около 30 из 125 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень - Адлер по пути из лагеря, пожаловались на температуру, для родителей открыта горячая линия, РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T07:46

2023-12-21T07:46

2023-12-21T07:46

саратовская область

происшествия

тюмень

адлер

роман бусаргин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Около 30 из 125 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень - Адлер по пути из лагеря, пожаловались на температуру, для родителей открыта горячая линия, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. Ранее он сообщил, что организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них для проверки на наличие заболеваний. "Детей из прибывшего ночью в регион поезда осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора. Около 30 ребят пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Организованная группа из другого региона, поэтому для родителей создана горячая линия: 8 (8452) 67-07-02. Обращаться туда можно круглосуточно", - написал глава Саратовской области.

саратовская область

тюмень

адлер

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саратовская область, происшествия, тюмень, адлер, роман бусаргин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)