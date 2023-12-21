https://ria.ru/20231221/rudenya-1917312831.html

Руденя: доходы регионального бюджета в 2024 году превысят 110 млрд рублей

Руденя: доходы регионального бюджета в 2024 году превысят 110 млрд рублей - РИА Новости, 21.12.2023

Руденя: доходы регионального бюджета в 2024 году превысят 110 млрд рублей

Доходы бюджета Тверской области в 2024 году превысят 110 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:03

2023-12-21T18:03

2023-12-21T18:03

тверская область

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доходы бюджета Тверской области в 2024 году превысят 110 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "Сегодня принят бюджет области на 2023-2025 годы. Первое - мы не уменьшаем социальную поддержку. Наша образовательная программа, медицина, молодые семьи, помощь участникам и уже ветеранам СВО - все сохранено. Все программы газификации, ремонта дорог, все, что у нас проходило, – все у нас сохранено. Мы в этом году перешли очень важный рубеж: наши доходы областного бюджета превысили 100 миллиардов рублей. Это очень важно, это уже совсем другой уровень экономики", – сказал Руденя. По его словам, у региона сегодня нет ни одного кредита из коммерческих банков, все они погашены. "У нас остались только деньги министерства финансов Российской Федерации, и по согласованию с Минфином мы эти деньги вкладываем в такие проекты, как мосты, дороги, технопарки – все, что является бизнес-конструкцией для наших инвесторов, для новых крупных компаний, для развития уже действующих", - отметил губернатор. "Все наши достижения, социальные программы, помощь, поддержка, развитие возможны только при эффективном вложении денег областного бюджета", - заключил Руденя.

https://ria.ru/20231221/podderzhka-1917234871.html

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тверская область, игорь руденя