https://ria.ru/20231221/rudenya-1917312831.html
Руденя: доходы регионального бюджета в 2024 году превысят 110 млрд рублей
Руденя: доходы регионального бюджета в 2024 году превысят 110 млрд рублей - РИА Новости, 21.12.2023
Руденя: доходы регионального бюджета в 2024 году превысят 110 млрд рублей
Доходы бюджета Тверской области в 2024 году превысят 110 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:03
2023-12-21T18:03
2023-12-21T18:03
тверская область
тверская область
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917272120_0:99:1281:819_1920x0_80_0_0_6e397d41b494dedcf9f616864a607ab9.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доходы бюджета Тверской области в 2024 году превысят 110 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "Сегодня принят бюджет области на 2023-2025 годы. Первое - мы не уменьшаем социальную поддержку. Наша образовательная программа, медицина, молодые семьи, помощь участникам и уже ветеранам СВО - все сохранено. Все программы газификации, ремонта дорог, все, что у нас проходило, – все у нас сохранено. Мы в этом году перешли очень важный рубеж: наши доходы областного бюджета превысили 100 миллиардов рублей. Это очень важно, это уже совсем другой уровень экономики", – сказал Руденя. По его словам, у региона сегодня нет ни одного кредита из коммерческих банков, все они погашены. "У нас остались только деньги министерства финансов Российской Федерации, и по согласованию с Минфином мы эти деньги вкладываем в такие проекты, как мосты, дороги, технопарки – все, что является бизнес-конструкцией для наших инвесторов, для новых крупных компаний, для развития уже действующих", - отметил губернатор. "Все наши достижения, социальные программы, помощь, поддержка, развитие возможны только при эффективном вложении денег областного бюджета", - заключил Руденя.
https://ria.ru/20231221/podderzhka-1917234871.html
https://ria.ru/20231205/rabota-1913971774.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917272120_73:0:1165:819_1920x0_80_0_0_4e5dcf5af27d7e17079cf78a73511e87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доходы бюджета Тверской области в 2024 году превысят 110 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года.
"Сегодня принят бюджет области на 2023-2025 годы. Первое - мы не уменьшаем социальную поддержку. Наша образовательная программа, медицина, молодые семьи, помощь участникам и уже ветеранам СВО - все сохранено. Все программы газификации, ремонта дорог, все, что у нас проходило, – все у нас сохранено. Мы в этом году перешли очень важный рубеж: наши доходы областного бюджета превысили 100 миллиардов рублей. Это очень важно, это уже совсем другой уровень экономики", – сказал Руденя.
Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей
По его словам, у региона сегодня нет ни одного кредита из коммерческих банков, все они погашены.
"У нас остались только деньги министерства финансов Российской Федерации, и по согласованию с Минфином мы эти деньги вкладываем в такие проекты, как мосты, дороги, технопарки – все, что является бизнес-конструкцией для наших инвесторов, для новых крупных компаний, для развития уже действующих", - отметил губернатор.
"Все наши достижения, социальные программы, помощь, поддержка, развитие возможны только при эффективном вложении денег областного бюджета", - заключил Руденя.
Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья