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Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко
Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023
Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко
РФ не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается, остается лидером строительства нового миропорядка, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:03
2023-12-21T12:03
2023-12-21T12:29
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политика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РФ не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается, остается лидером строительства нового миропорядка, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и останется одним из лидеров строительства нового справедливого миропорядка", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Политика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко
Матвиенко: Россия остается лидером строительства нового миропорядка
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РФ не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается, остается лидером строительства нового миропорядка, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и останется одним из лидеров строительства нового справедливого миропорядка", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.