https://ria.ru/20231221/rossiya-1917168749.html

Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко

Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023

Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко

РФ не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается, остается лидером строительства нового миропорядка, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:03

2023-12-21T12:03

2023-12-21T12:29

россия

политика

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РФ не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается, остается лидером строительства нового миропорядка, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и останется одним из лидеров строительства нового справедливого миропорядка", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, политика, валентина матвиенко, совет федерации рф