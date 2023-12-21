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Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023
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12:03 21.12.2023 (обновлено: 12:29 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/rossiya-1917168749.html
Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко
Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023
Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко
РФ не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается, остается лидером строительства нового миропорядка, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:03
2023-12-21T12:29
россия
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РФ не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается, остается лидером строительства нового миропорядка, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и останется одним из лидеров строительства нового справедливого миропорядка", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html
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россия, политика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Политика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Россия справилась с вызовами времени и развивается, сообщила Матвиенко

Матвиенко: Россия остается лидером строительства нового миропорядка

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РФ не только справилась с новыми вызовами времени, но и уверенно развивается, остается лидером строительства нового миропорядка, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и останется одним из лидеров строительства нового справедливого миропорядка", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
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