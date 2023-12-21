https://ria.ru/20231221/palestina-1917127397.html

В Палестине оценили возможности России по поддержке мира на Ближнем Востоке

В Палестине оценили возможности России по поддержке мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 21.12.2023

В Палестине оценили возможности России по поддержке мира на Ближнем Востоке

Россия имеет все шансы внести очень хороший вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T07:34

2023-12-21T07:34

2023-12-21T07:34

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ВЕНА, 21 дек - РИА Новости. Россия имеет все шансы внести очень хороший вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. "Россия может внести очень хороший вклад. Россия - глобальная политическая держава, которая также присутствует на Ближнем Востоке. Россия поддерживает отношения как с нами, так и с Израилем. И, кстати, у нее также очень хорошие контакты с ХАМАС на палестинском уровне", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, Палестина считает, что Россия занимает очень выгодное положение на основе всех этих связей. "Она является глобальной державой, которая также имеет физическое присутствие на Ближнем Востоке и которая также имеет контакты со всеми сторонами конфликта, с Ираном, с Сирией, с Палестиной, с Израилем, с ХАМАС. И благодаря этому Россия имеет все шансы сыграть позитивную роль, и мы считаем, что позиция России в отношении этого конфликта основана на международном консенсусе: два государства. И кстати, Россия, или тогдашний Советский Союз, - была одной из первых стран в мире, которые признали Палестину государством", - добавил дипломат. Он также указал на то, что Россия с самого начала конфликта находилась в непосредственном контакте со всеми его сторонами. "В непосредственном контакте с Израилем, она также пригласила делегацию ХАМАС в Москву, у нее были контакты с нами... Мы знаем, что Россия постоянно работает над этим вопросом", - заключил собеседник агентства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,6 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231221/palestina-1917119358.html

https://ria.ru/20231220/konflikt-1915630213.html

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россия, израиль, палестина, владимир путин, оон, хамас, в мире