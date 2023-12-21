https://ria.ru/20231221/mobilizatsiya-1917346318.html

Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин

Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин - РИА Новости, 21.12.2023

Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако выступил против некоторых пунктов, в частности, о призыве на... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:47

2023-12-21T20:47

2023-12-21T21:19

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владимир зеленский

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако выступил против некоторых пунктов, в частности, о призыве на службу женщин, сообщило издание "Страна.ua"."По результатам проработки законопроекта практически все нормы проекта закона учли потребности ВСУ. <...> Однако в законопроект включены определенные нормы, которые не отвечают интересам ВСУ и не способствуют обеспечению обороноспособности Украины", — говорится в его ответе.Залужный предложил убрать из проекта ряд пунктов. В частности, он хочет исключить "взятие всех женщин на военный учет призывников и военнообязанных", поскольку это может привести к их массовому выезду за границу, а также вдвое увеличит нагрузку на военкоматы. Кроме того, главком ВСУ выступил против установления четких сроков ротации и отпусков военнообязанных. По его словам, предоставлять дополнительные отпуска на 90 дней с сохранением довольствия тем, кто находится на фронте в течение двух лет, невозможно. Залужный подчеркнул, что на Украине не хватает обученных людей для проведений ротаций. Он также отметил, что в стране "отсутствует гарантированный призыв" солдат. "Также предлагается исключить из законопроекта нормы, которые представляют обоснования для освобождения инвалидам 2-й группы", — подчеркнул Залужный.Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование. Также предлагается сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917304134.html

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916282671.html

https://ria.ru/20231221/vsu-1917310535.html

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