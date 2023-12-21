https://ria.ru/20231221/gretsiya-1917169292.html

Названа страна года по версии журнала Economist

Названа страна года по версии журнала Economist - РИА Новости, 21.12.2023

Названа страна года по версии журнала Economist

Греция стала "страной года" по версии британского журнала Economist за преодоление экономического кризиса и проевропейскую политику, при этом редакция не отдала РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:06

2023-12-21T12:06

2023-12-21T12:06

в мире

греция

бразилия

польша

луис инасиу лула да силва

дональд туск

жаир болсонару

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Греция стала "страной года" по версии британского журнала Economist за преодоление экономического кризиса и проевропейскую политику, при этом редакция не отдала предпочтение Бразилии из-за "привычки" лидера страны "заигрывать" с президентами РФ и Венесуэлы. "Наш победитель – Греция. Десять лет назад она была парализована долговым кризисом и высмеивалась на Уолл-Стрит. Доходы упали... а в политике процветали экстремистские партии правого и левого толка… Но спустя годы болезненной реструктуризации Греция в 2023 году возглавила наш ежегодный список экономик богатых стран мира. Ее правоцентристское правительство было переизбрано в июне, а внешняя политики проамериканская, проевропейская и настороженная по отношению к России", - пишет издание. Economist также выделяет Польшу и Бразилию. Экономика первой выдержала, несмотря на украинский конфликт непосредственно у своих границ и наплыв беженцев. Кроме того, на выборах в Польше победили силы во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском. При этом издание указывает, что наибольшей проблемой страны было доминирующее положение оппонентов Туска - правящей последние восемь лет партии "Право и справедливость" (PiS). Economist также пишет, что у Польши есть шансы стать страной года в 2024 году. В Бразилии к власти пришел президент Луис Инасиу Лула да Силва, а правление его предшественника Жаира Болсонару Economist называет "четырьмя годами притворного популизма". И хотя, как пишет издание, новая администрация предприняла ряд позитивных шагов - в том числе по сокращению площади лесов в Амазонии, Бразилия не стала "страной года", из-за привычки нынешнего президента "заигрывать" с лидерами РФ и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро. Греция более десяти лет назад столкнулась с серьезными экономическими проблемами, ввиду глобального финансового кризиса. Для спасения экономики и во избежание дефолта Греции, которая входит в еврозону, власти ЕС начали оказывать ей финансовую поддержку в обмен на программу реформ. Много лет программа спасения не приводила к необходимым результата и лишь примерно пять лет назад Греция смогла выбраться из неё.

https://ria.ru/20231206/time-1914143129.html

https://ria.ru/20231204/slovo-1913626936.html

греция

бразилия

польша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, греция, бразилия, польша, луис инасиу лула да силва, дональд туск, жаир болсонару