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Названа страна года по версии журнала Economist - РИА Новости, 21.12.2023
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12:06 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/gretsiya-1917169292.html
Названа страна года по версии журнала Economist
Названа страна года по версии журнала Economist - РИА Новости, 21.12.2023
Названа страна года по версии журнала Economist
Греция стала "страной года" по версии британского журнала Economist за преодоление экономического кризиса и проевропейскую политику, при этом редакция не отдала РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:06
2023-12-21T12:06
в мире
греция
бразилия
польша
луис инасиу лула да силва
дональд туск
жаир болсонару
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Греция стала "страной года" по версии британского журнала Economist за преодоление экономического кризиса и проевропейскую политику, при этом редакция не отдала предпочтение Бразилии из-за "привычки" лидера страны "заигрывать" с президентами РФ и Венесуэлы. "Наш победитель – Греция. Десять лет назад она была парализована долговым кризисом и высмеивалась на Уолл-Стрит. Доходы упали... а в политике процветали экстремистские партии правого и левого толка… Но спустя годы болезненной реструктуризации Греция в 2023 году возглавила наш ежегодный список экономик богатых стран мира. Ее правоцентристское правительство было переизбрано в июне, а внешняя политики проамериканская, проевропейская и настороженная по отношению к России", - пишет издание. Economist также выделяет Польшу и Бразилию. Экономика первой выдержала, несмотря на украинский конфликт непосредственно у своих границ и наплыв беженцев. Кроме того, на выборах в Польше победили силы во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском. При этом издание указывает, что наибольшей проблемой страны было доминирующее положение оппонентов Туска - правящей последние восемь лет партии "Право и справедливость" (PiS). Economist также пишет, что у Польши есть шансы стать страной года в 2024 году. В Бразилии к власти пришел президент Луис Инасиу Лула да Силва, а правление его предшественника Жаира Болсонару Economist называет "четырьмя годами притворного популизма". И хотя, как пишет издание, новая администрация предприняла ряд позитивных шагов - в том числе по сокращению площади лесов в Амазонии, Бразилия не стала "страной года", из-за привычки нынешнего президента "заигрывать" с лидерами РФ и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро. Греция более десяти лет назад столкнулась с серьезными экономическими проблемами, ввиду глобального финансового кризиса. Для спасения экономики и во избежание дефолта Греции, которая входит в еврозону, власти ЕС начали оказывать ей финансовую поддержку в обмен на программу реформ. Много лет программа спасения не приводила к необходимым результата и лишь примерно пять лет назад Греция смогла выбраться из неё.
https://ria.ru/20231206/time-1914143129.html
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греция
бразилия
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в мире, греция, бразилия, польша, луис инасиу лула да силва, дональд туск, жаир болсонару
В мире, Греция, Бразилия, Польша, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Туск, Жаир Болсонару
Названа страна года по версии журнала Economist

Греция названа страной года по версии журнала Economist

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на Акрополь в Афинах
Вид на Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Греция стала "страной года" по версии британского журнала Economist за преодоление экономического кризиса и проевропейскую политику, при этом редакция не отдала предпочтение Бразилии из-за "привычки" лидера страны "заигрывать" с президентами РФ и Венесуэлы.
"Наш победитель – Греция. Десять лет назад она была парализована долговым кризисом и высмеивалась на Уолл-Стрит. Доходы упали... а в политике процветали экстремистские партии правого и левого толка… Но спустя годы болезненной реструктуризации Греция в 2023 году возглавила наш ежегодный список экономик богатых стран мира. Ее правоцентристское правительство было переизбрано в июне, а внешняя политики проамериканская, проевропейская и настороженная по отношению к России", - пишет издание.
Обложка журнала Time от 25 декабря 2023 года
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Economist также выделяет Польшу и Бразилию. Экономика первой выдержала, несмотря на украинский конфликт непосредственно у своих границ и наплыв беженцев. Кроме того, на выборах в Польше победили силы во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском. При этом издание указывает, что наибольшей проблемой страны было доминирующее положение оппонентов Туска - правящей последние восемь лет партии "Право и справедливость" (PiS). Economist также пишет, что у Польши есть шансы стать страной года в 2024 году.
В Бразилии к власти пришел президент Луис Инасиу Лула да Силва, а правление его предшественника Жаира Болсонару Economist называет "четырьмя годами притворного популизма". И хотя, как пишет издание, новая администрация предприняла ряд позитивных шагов - в том числе по сокращению площади лесов в Амазонии, Бразилия не стала "страной года", из-за привычки нынешнего президента "заигрывать" с лидерами РФ и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро.
Греция более десяти лет назад столкнулась с серьезными экономическими проблемами, ввиду глобального финансового кризиса. Для спасения экономики и во избежание дефолта Греции, которая входит в еврозону, власти ЕС начали оказывать ей финансовую поддержку в обмен на программу реформ. Много лет программа спасения не приводила к необходимым результата и лишь примерно пять лет назад Греция смогла выбраться из неё.
Оксфордский словарь английскго языка - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Издательство Оксфордского словаря назвало слово года
4 декабря, 13:42
 
В миреГрецияБразилияПольшаЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТускЖаир Болсонару
 
 
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