Названа страна года по версии журнала Economist
Греция названа страной года по версии журнала Economist
Вид на Акрополь в Афинах. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Греция стала "страной года" по версии британского журнала Economist за преодоление экономического кризиса и проевропейскую политику, при этом редакция не отдала предпочтение Бразилии из-за "привычки" лидера страны "заигрывать" с президентами РФ и Венесуэлы.
"Наш победитель – Греция. Десять лет назад она была парализована долговым кризисом и высмеивалась на Уолл-Стрит. Доходы упали... а в политике процветали экстремистские партии правого и левого толка… Но спустя годы болезненной реструктуризации Греция в 2023 году возглавила наш ежегодный список экономик богатых стран мира. Ее правоцентристское правительство было переизбрано в июне, а внешняя политики проамериканская, проевропейская и настороженная по отношению к России", - пишет издание.
Economist также выделяет Польшу и Бразилию. Экономика первой выдержала, несмотря на украинский конфликт непосредственно у своих границ и наплыв беженцев. Кроме того, на выборах в Польше победили силы во главе с экс-главой Евросовета Дональдом Туском. При этом издание указывает, что наибольшей проблемой страны было доминирующее положение оппонентов Туска - правящей последние восемь лет партии "Право и справедливость" (PiS). Economist также пишет, что у Польши есть шансы стать страной года в 2024 году.
В Бразилии к власти пришел президент Луис Инасиу Лула да Силва, а правление его предшественника Жаира Болсонару Economist называет "четырьмя годами притворного популизма". И хотя, как пишет издание, новая администрация предприняла ряд позитивных шагов - в том числе по сокращению площади лесов в Амазонии, Бразилия не стала "страной года", из-за привычки нынешнего президента "заигрывать" с лидерами РФ и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро.
Греция более десяти лет назад столкнулась с серьезными экономическими проблемами, ввиду глобального финансового кризиса. Для спасения экономики и во избежание дефолта Греции, которая входит в еврозону, власти ЕС начали оказывать ей финансовую поддержку в обмен на программу реформ. Много лет программа спасения не приводила к необходимым результата и лишь примерно пять лет назад Греция смогла выбраться из неё.