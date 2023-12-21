https://ria.ru/20231221/golikova-1917287562.html
Общая смертность в России снизилась, заявила Голикова
Общая смертность в России снизилась, заявила Голикова - РИА Новости, 21.12.2023
Общая смертность в России снизилась, заявила Голикова
Общая смертность в России снизилась на 9,8% по сравнению с 2019 годом, ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев 2023 года,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:59
2023-12-21T16:59
2023-12-21T17:46
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Общая смертность в России снизилась на 9,8% по сравнению с 2019 годом, ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев 2023 года, составила 73,5 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Общая смертность снизилась по сравнению с 2019 доковидным годом на 9,8%, а ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев, составила 73,5 года", - сказала Голикова на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, смертность же наоборот снижается, младенческая смертность находится на историческом минимуме."За весь период реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения охвачено около десяти тысяч объектов здравоохранения, инфраструктурные улучшения произошли в каждом шестом объекте первичного звена. А до конца 2025 года таких объектов будет более 20 тысяч - то есть каждой третьей", - добавила вице-премьер.Она отметила, что продолжение программы модернизации первичного звена по итогам и за пределами 2025 года позволит минимизировать количество аварийных зданий до минимальных цифр - 1,1%, и снизить долю устаревшего оборудования до 12,1%.
https://ria.ru/20231204/smertnost-1913612122.html
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здоровье - общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Общая смертность в России снизилась, заявила Голикова
Голикова: общая смертность в России снизилась на 9,8% по сравнению с 2019 годом
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Общая смертность в России снизилась на 9,8% по сравнению с 2019 годом, ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев 2023 года, составила 73,5 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Общая смертность снизилась по сравнению с 2019 доковидным годом на 9,8%, а ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев, составила 73,5 года", - сказала Голикова на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, смертность же наоборот снижается, младенческая смертность находится на историческом минимуме.
"За весь период реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения охвачено около десяти тысяч объектов здравоохранения, инфраструктурные улучшения произошли в каждом шестом объекте первичного звена. А до конца 2025 года таких объектов будет более 20 тысяч - то есть каждой третьей", - добавила вице-премьер.
Она отметила, что продолжение программы модернизации первичного звена по итогам и за пределами 2025 года позволит минимизировать количество аварийных зданий до минимальных цифр - 1,1%, и снизить долю устаревшего оборудования до 12,1%.
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