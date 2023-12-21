https://ria.ru/20231221/finansirovanie-1917241242.html
Путин обратил внимание на механизмы проектного финансирования
Путин обратил внимание на механизмы проектного финансирования - РИА Новости, 21.12.2023
Путин обратил внимание на механизмы проектного финансирования
Правительство и Банк России в ближайшие годы должны усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования, заявил президент России... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:54
2023-12-21T15:54
2023-12-21T15:54
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство и Банк России в ближайшие годы должны усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования, заявил президент России Владимир Путин. "В ближайшие годы и правительству, и Центральному банку нужно усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования", - заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечить приток капитала в важнейшие, перспективные точки роста российской экономики. Может быть, точки роста - не очень правильное слово, но вы понимаете, о чём идёт речь. Нужно уделить внимание вот этим вопросам", - подчеркнул он.
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин обратил внимание на механизмы проектного финансирования
Путин: кабмин должен усилить внимание к механизмам проектного финансирования