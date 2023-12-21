Рейтинг@Mail.ru
Путин обратил внимание на механизмы проектного финансирования - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/finansirovanie-1917241242.html
Путин обратил внимание на механизмы проектного финансирования
Путин обратил внимание на механизмы проектного финансирования - РИА Новости, 21.12.2023
Путин обратил внимание на механизмы проектного финансирования
Правительство и Банк России в ближайшие годы должны усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования, заявил президент России... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:54
2023-12-21T15:54
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916730877_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_dce3caaf5f6c52296182a5b9fa28c835.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство и Банк России в ближайшие годы должны усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования, заявил президент России Владимир Путин. "В ближайшие годы и правительству, и Центральному банку нужно усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования", - заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечить приток капитала в важнейшие, перспективные точки роста российской экономики. Может быть, точки роста - не очень правильное слово, но вы понимаете, о чём идёт речь. Нужно уделить внимание вот этим вопросам", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231221/spros-1917232652.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916730877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_839f89616bd88f352efabe6850a48704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин обратил внимание на механизмы проектного финансирования

Путин: кабмин должен усилить внимание к механизмам проектного финансирования

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство и Банк России в ближайшие годы должны усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В ближайшие годы и правительству, и Центральному банку нужно усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования", - заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«
"Наша банковская система, фондовый рынок должны в полной мере обеспечить приток капитала в важнейшие, перспективные точки роста российской экономики. Может быть, точки роста - не очень правильное слово, но вы понимаете, о чём идёт речь. Нужно уделить внимание вот этим вопросам", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Путин: России надо обеспечить растущий спрос внутреннего рынка
Вчера, 15:37
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала