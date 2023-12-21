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Балицкий оценил идею создания федерального округа для новых регионов - РИА Новости, 21.12.2023
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05:39 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/federalnyy_okrug-1917122267.html
Балицкий оценил идею создания федерального округа для новых регионов
Балицкий оценил идею создания федерального округа для новых регионов - РИА Новости, 21.12.2023
Балицкий оценил идею создания федерального округа для новых регионов
Создание отдельного федерального округа для новых регионов планировалось с момента их освобождения, однако на сегодняшний день острой необходимости в этом нет - РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T05:39
2023-12-21T05:39
россия
запорожская область
политика
евгений балицкий
владимир сальдо
владимир путин
херсонская область
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Создание отдельного федерального округа для новых регионов планировалось с момента их освобождения, однако на сегодняшний день острой необходимости в этом нет - поддержки из федерального центра достаточно, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В июне на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ. "Эти планы в принципе были с самого начала, как только была освобождена часть Украины от фашистов. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, до выборов президента решений таких, наверное, не будет. Но опять-таки, это не лежит в плоскости моей зоны ответственности с точки зрения принятия решения", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность создания федерального округа для новых регионов. При этом он подчеркнул, что администрация президента, федеральное правительство оказывают поддержку новым субъектам, и на сегодняшний день в создании нового федерального округа с этой точки зрения "острой необходимости нет". "Коммуникация есть и напрямую с президентом, и с председателем правительства. Я встречался дней 15 назад с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Постоянно вижусь с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, вице-премьер - ред.), с правительством, со всеми мы работаем непосредственно в прямой доступности. И надо сказать, что нашим регионам сегодня уделяется очень большое внимание", - отметил губернатор. При этом в будущем, предполагает Балицкий, "вся Новороссия войдет в этот округ". "Но понимаете, в чем тут вопрос - у нас же территория все время двигается, у нас же нет постоянной границы. Надо рассматривать ситуацию, что Донецк постоянно освобождается, территория Запорожской области медленно, но двигается. В принципе, еще раз говорю, острой необходимости нет. Она точно есть, но не настолько острая, чтобы мы не получали достаточного внимания или финансового участия правительства Российской Федерации", - заключил глава Запорожской области. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.
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россия, запорожская область, политика, евгений балицкий, владимир сальдо, владимир путин, херсонская область
Россия, Запорожская область, Политика, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Херсонская область
Балицкий оценил идею создания федерального округа для новых регионов

Балицкий: срочности в создании федерального округа для новых регионов сейчас нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Создание отдельного федерального округа для новых регионов планировалось с момента их освобождения, однако на сегодняшний день острой необходимости в этом нет - поддержки из федерального центра достаточно, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В июне на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.
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"Эти планы в принципе были с самого начала, как только была освобождена часть Украины от фашистов. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, до выборов президента решений таких, наверное, не будет. Но опять-таки, это не лежит в плоскости моей зоны ответственности с точки зрения принятия решения", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность создания федерального округа для новых регионов.
При этом он подчеркнул, что администрация президента, федеральное правительство оказывают поддержку новым субъектам, и на сегодняшний день в создании нового федерального округа с этой точки зрения "острой необходимости нет". "Коммуникация есть и напрямую с президентом, и с председателем правительства. Я встречался дней 15 назад с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Постоянно вижусь с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, вице-премьер - ред.), с правительством, со всеми мы работаем непосредственно в прямой доступности. И надо сказать, что нашим регионам сегодня уделяется очень большое внимание", - отметил губернатор.
При этом в будущем, предполагает Балицкий, "вся Новороссия войдет в этот округ".
"Но понимаете, в чем тут вопрос - у нас же территория все время двигается, у нас же нет постоянной границы. Надо рассматривать ситуацию, что Донецк постоянно освобождается, территория Запорожской области медленно, но двигается. В принципе, еще раз говорю, острой необходимости нет. Она точно есть, но не настолько острая, чтобы мы не получали достаточного внимания или финансового участия правительства Российской Федерации", - заключил глава Запорожской области.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.
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