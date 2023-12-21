Балицкий оценил идею создания федерального округа для новых регионов
Балицкий: срочности в создании федерального округа для новых регионов сейчас нет
Донецк. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Создание отдельного федерального округа для новых регионов планировалось с момента их освобождения, однако на сегодняшний день острой необходимости в этом нет - поддержки из федерального центра достаточно, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В июне на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.
"Эти планы в принципе были с самого начала, как только была освобождена часть Украины от фашистов. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, до выборов президента решений таких, наверное, не будет. Но опять-таки, это не лежит в плоскости моей зоны ответственности с точки зрения принятия решения", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность создания федерального округа для новых регионов.
При этом он подчеркнул, что администрация президента, федеральное правительство оказывают поддержку новым субъектам, и на сегодняшний день в создании нового федерального округа с этой точки зрения "острой необходимости нет". "Коммуникация есть и напрямую с президентом, и с председателем правительства. Я встречался дней 15 назад с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Постоянно вижусь с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, вице-премьер - ред.), с правительством, со всеми мы работаем непосредственно в прямой доступности. И надо сказать, что нашим регионам сегодня уделяется очень большое внимание", - отметил губернатор.
При этом в будущем, предполагает Балицкий, "вся Новороссия войдет в этот округ".
"Но понимаете, в чем тут вопрос - у нас же территория все время двигается, у нас же нет постоянной границы. Надо рассматривать ситуацию, что Донецк постоянно освобождается, территория Запорожской области медленно, но двигается. В принципе, еще раз говорю, острой необходимости нет. Она точно есть, но не настолько острая, чтобы мы не получали достаточного внимания или финансового участия правительства Российской Федерации", - заключил глава Запорожской области.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожской - 93,11%.