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Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря

Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря - РИА Новости, 21.12.2023

Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря

Курс рубля усиливает снижение, в том числе евро торгуется дороже 100 рублей, впервые за две недели, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:59

2023-12-21T11:59

2023-12-21T12:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение, в том числе евро торгуется дороже 100 рублей, впервые за две недели, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 11.58 мск растёт на 40 копеек, до 100,06 рубля - максимума с 7 декабря.Курс доллара при этом повышается на 33 копейки, до 91,29 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,76 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика