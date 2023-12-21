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Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря
Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря - РИА Новости, 21.12.2023
Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря
Курс рубля усиливает снижение, в том числе евро торгуется дороже 100 рублей, впервые за две недели, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:59
2023-12-21T11:59
2023-12-21T12:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение, в том числе евро торгуется дороже 100 рублей, впервые за две недели, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 11.58 мск растёт на 40 копеек, до 100,06 рубля - максимума с 7 декабря.Курс доллара при этом повышается на 33 копейки, до 91,29 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,76 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 100 рублей впервые за две недели