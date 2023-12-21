Рейтинг@Mail.ru
Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:59 21.12.2023 (обновлено: 12:11 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/evro-1917167992.html
Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря
Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря - РИА Новости, 21.12.2023
Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря
Курс рубля усиливает снижение, в том числе евро торгуется дороже 100 рублей, впервые за две недели, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:59
2023-12-21T12:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905634526_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_010b54850306bf44fbd67d24e0fd0ce2.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение, в том числе евро торгуется дороже 100 рублей, впервые за две недели, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 11.58 мск растёт на 40 копеек, до 100,06 рубля - максимума с 7 декабря.Курс доллара при этом повышается на 33 копейки, до 91,29 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,76 рубля.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905634526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a9225004e76c6f637abcb74b0b1eba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся выше ста рублей впервые с 7 декабря

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 100 рублей впервые за две недели

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с логотипом евро
Электронное табло с логотипом евро - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Электронное табло с логотипом евро . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение, в том числе евро торгуется дороже 100 рублей, впервые за две недели, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 11.58 мск растёт на 40 копеек, до 100,06 рубля - максимума с 7 декабря.
Курс доллара при этом повышается на 33 копейки, до 91,29 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,76 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала