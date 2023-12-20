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"Это видно". В Киеве заметили шокирующие изменения в поведении Зеленского - РИА Новости, 20.12.2023
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17:39 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1917038407.html
"Это видно". В Киеве заметили шокирующие изменения в поведении Зеленского
"Это видно". В Киеве заметили шокирующие изменения в поведении Зеленского - РИА Новости, 20.12.2023
"Это видно". В Киеве заметили шокирующие изменения в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский вел себя заносчиво и выглядел уставшим во время пресс-конференции по итогам года, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:39
2023-12-20T17:39
политика
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вел себя заносчиво и выглядел уставшим во время пресс-конференции по итогам года, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Президент был, мягко говоря, очень уставшим. Это было видно. Его речь утомленная, он выглядел уставшим. Само общение с журналистами выглядело надменным", — отметил эксперт.По словам Раимова, Зеленский относился к участникам дискуссии так, будто все они враги, а не глаза и уши общества. Кроме того, на мероприятии пресекались любые острые и неудобные вопросы, заметил аналитик.Зеленский накануне провел пресс-конференцию по итогам года. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мировых держав и теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь — Израилю или Украине. Кроме того, он пожаловался, что его страну не приглашают в НАТО.
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политика, украина, владимир зеленский, нато
Политика, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
"Это видно". В Киеве заметили шокирующие изменения в поведении Зеленского

Киевский политолог: Зеленский вел себя на пресс-конференции надменно и враждебно

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вел себя заносчиво и выглядел уставшим во время пресс-конференции по итогам года, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в эфире YouTube-канала "Да, это так".
«
"Президент был, мягко говоря, очень уставшим. Это было видно. Его речь утомленная, он выглядел уставшим. Само общение с журналистами выглядело надменным", — отметил эксперт.
По словам Раимова, Зеленский относился к участникам дискуссии так, будто все они враги, а не глаза и уши общества. Кроме того, на мероприятии пресекались любые острые и неудобные вопросы, заметил аналитик.
Зеленский накануне провел пресс-конференцию по итогам года. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мировых держав и теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь — Израилю или Украине. Кроме того, он пожаловался, что его страну не приглашают в НАТО.
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