https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1917038407.html

"Это видно". В Киеве заметили шокирующие изменения в поведении Зеленского

"Это видно". В Киеве заметили шокирующие изменения в поведении Зеленского - РИА Новости, 20.12.2023

"Это видно". В Киеве заметили шокирующие изменения в поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя заносчиво и выглядел уставшим во время пресс-конференции по итогам года, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:39

2023-12-20T17:39

2023-12-20T17:39

политика

украина

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вел себя заносчиво и выглядел уставшим во время пресс-конференции по итогам года, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Президент был, мягко говоря, очень уставшим. Это было видно. Его речь утомленная, он выглядел уставшим. Само общение с журналистами выглядело надменным", — отметил эксперт.По словам Раимова, Зеленский относился к участникам дискуссии так, будто все они враги, а не глаза и уши общества. Кроме того, на мероприятии пресекались любые острые и неудобные вопросы, заметил аналитик.Зеленский накануне провел пресс-конференцию по итогам года. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мировых держав и теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь — Израилю или Украине. Кроме того, он пожаловался, что его страну не приглашают в НАТО.

https://ria.ru/20231220/rossiya-1917011409.html

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политика, украина, владимир зеленский, нато