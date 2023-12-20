https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916858280.html
"Мерзавец". Поляки взбесились после пресс-конференции Зеленского
"Мерзавец". Поляки взбесились после пресс-конференции Зеленского - РИА Новости, 20.12.2023
"Мерзавец". Поляки взбесились после пресс-конференции Зеленского
Пользователи социальной сети X из Польши раскритиковали Владимира Зеленского после того, как он выложил на своей странице видеозапись пресс-конференции со своим РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:23
2023-12-20T07:23
2023-12-20T15:41
в мире
польша
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X из Польши раскритиковали Владимира Зеленского после того, как он выложил на своей странице видеозапись пресс-конференции со своим участием и призвал снять блокаду на границе с Украиной.Зеленский заявил, что "блокада" на границе Польши и Украины является искусственной, и выразил надежду, что новое польское правительство снимет ее. Видеозапись пресс-конференции на его странице в соцсети X вызвала активный отзыв поляков."Иди к черту, Зеленский. Из-за тебя мы стали неудачниками", — заявил A. Siewierski."Ах ты мерзавец! Дай, дай, дай. Честь продаешь за гроши. Но чего еще ждать от бандеровца?" — написал Przemasinho."Ты продажная коррумпированная *** (человек с пониженной социальной ответственностью. — Прим. ред.)", — возмутился Nikodem Koral."Польша вложила в вас 40 миллиардов долларов, прекратите ныть и умолять", — потребовал Tomasz."Большинство людей в Польше сыты по горло твоей болтовней", — заключила Lina.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались три украинских водителя.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916851731.html
https://ria.ru/20231220/vsu-1916844154.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Пользователи социальной сети X
из Польши раскритиковали Владимира Зеленского после того, как он выложил на своей странице видеозапись пресс-конференции со своим участием и призвал снять блокаду на границе с Украиной.
Зеленский заявил, что "блокада" на границе Польши и Украины является искусственной, и выразил надежду, что новое польское правительство снимет ее. Видеозапись пресс-конференции на его странице в соцсети X вызвала активный отзыв поляков.
"Иди к черту, Зеленский. Из-за тебя мы стали неудачниками", — заявил A. Siewierski.
СМИ: США "отшили" Украину в ООН
"Ах ты мерзавец! Дай, дай, дай. Честь продаешь за гроши. Но чего еще ждать от бандеровца?" — написал Przemasinho.
"Ты продажная коррумпированная *** (человек с пониженной социальной ответственностью. — Прим. ред.)", — возмутился Nikodem Koral.
«
"Польша вложила в вас 40 миллиардов долларов, прекратите ныть и умолять", — потребовал Tomasz.
"Большинство людей в Польше сыты по горло твоей болтовней", — заключила Lina.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались три украинских водителя.
СМИ: солдаты ВСУ пожаловались на действия России