https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916858280.html

"Мерзавец". Поляки взбесились после пресс-конференции Зеленского

"Мерзавец". Поляки взбесились после пресс-конференции Зеленского - РИА Новости, 20.12.2023

"Мерзавец". Поляки взбесились после пресс-конференции Зеленского

Пользователи социальной сети X из Польши раскритиковали Владимира Зеленского после того, как он выложил на своей странице видеозапись пресс-конференции со своим РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:23

2023-12-20T07:23

2023-12-20T15:41

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польша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети X из Польши раскритиковали Владимира Зеленского после того, как он выложил на своей странице видеозапись пресс-конференции со своим участием и призвал снять блокаду на границе с Украиной.Зеленский заявил, что "блокада" на границе Польши и Украины является искусственной, и выразил надежду, что новое польское правительство снимет ее. Видеозапись пресс-конференции на его странице в соцсети X вызвала активный отзыв поляков."Иди к черту, Зеленский. Из-за тебя мы стали неудачниками", — заявил A. Siewierski."Ах ты мерзавец! Дай, дай, дай. Честь продаешь за гроши. Но чего еще ждать от бандеровца?" — написал Przemasinho."Ты продажная коррумпированная *** (человек с пониженной социальной ответственностью. — Прим. ред.)", — возмутился Nikodem Koral."Польша вложила в вас 40 миллиардов долларов, прекратите ныть и умолять", — потребовал Tomasz."Большинство людей в Польше сыты по горло твоей болтовней", — заключила Lina.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались три украинских водителя.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1916851731.html

https://ria.ru/20231220/vsu-1916844154.html

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в мире, польша, украина, владимир зеленский