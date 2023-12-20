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"Теряют уверенность": в США заметили изменения в заявлениях Украины
"Теряют уверенность": в США заметили изменения в заявлениях Украины - РИА Новости, 20.12.2023
"Теряют уверенность": в США заметили изменения в заявлениях Украины
Заявления украинского правительства о превосходстве армии России и нехватке боеприпасов свидетельствует о том, что страна теряет уверенность, сообщает... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:46
2023-12-20T10:46
2023-12-20T10:46
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украина
александр сырский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заявления украинского правительства о превосходстве армии России и нехватке боеприпасов свидетельствует о том, что страна теряет уверенность, сообщает американское издание Newsweek."После борьбы с Россией на протяжении почти двадцати двух месяцев, есть знаки того, что Украина, вероятно, начала терять уверенность", — подчеркнули в статье.Ряд украинских военных чиновников отмечали, что операции России набирают обороты, особенно с наступлением зимы, говорится в материале. Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признался, что на фронте сложилась сложная ситуация, добавили в публикации.Как отмечал президент России Владимир Путин, у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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россия, украина, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Александр Сырский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Теряют уверенность": в США заметили изменения в заявлениях Украины
Newsweek: Украина начала терять уверенность в своих силах