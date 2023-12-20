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"Теряют уверенность": в США заметили изменения в заявлениях Украины - РИА Новости, 20.12.2023
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10:46 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/uverennost-1916884876.html
"Теряют уверенность": в США заметили изменения в заявлениях Украины
"Теряют уверенность": в США заметили изменения в заявлениях Украины - РИА Новости, 20.12.2023
"Теряют уверенность": в США заметили изменения в заявлениях Украины
Заявления украинского правительства о превосходстве армии России и нехватке боеприпасов свидетельствует о том, что страна теряет уверенность, сообщает... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:46
2023-12-20T10:46
россия
украина
александр сырский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заявления украинского правительства о превосходстве армии России и нехватке боеприпасов свидетельствует о том, что страна теряет уверенность, сообщает американское издание Newsweek."После борьбы с Россией на протяжении почти двадцати двух месяцев, есть знаки того, что Украина, вероятно, начала терять уверенность", — подчеркнули в статье.Ряд украинских военных чиновников отмечали, что операции России набирают обороты, особенно с наступлением зимы, говорится в материале. Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признался, что на фронте сложилась сложная ситуация, добавили в публикации.Как отмечал президент России Владимир Путин, у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231219/prevoskhodstvo-1916663765.html
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россия, украина, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Александр Сырский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Теряют уверенность": в США заметили изменения в заявлениях Украины

Newsweek: Украина начала терять уверенность в своих силах

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек РИА Новости. Заявления украинского правительства о превосходстве армии России и нехватке боеприпасов свидетельствует о том, что страна теряет уверенность, сообщает американское издание Newsweek.
"После борьбы с Россией на протяжении почти двадцати двух месяцев, есть знаки того, что Украина, вероятно, начала терять уверенность", — подчеркнули в статье.
Украинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Отчаяние": состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста
Вчера, 11:31
Ряд украинских военных чиновников отмечали, что операции России набирают обороты, особенно с наступлением зимы, говорится в материале. Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признался, что на фронте сложилась сложная ситуация, добавили в публикации.
Как отмечал президент России Владимир Путин, у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Немецкий репортер рассказал о шокирующей особенности западного оружия у ВСУ
09:07
 
РоссияУкраинаАлександр СырскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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