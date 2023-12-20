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WP убрала раздел о ситуации на Украине с главной страницы сайта - РИА Новости, 20.12.2023
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13:21 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916933417.html
WP убрала раздел о ситуации на Украине с главной страницы сайта
WP убрала раздел о ситуации на Украине с главной страницы сайта - РИА Новости, 20.12.2023
WP убрала раздел о ситуации на Украине с главной страницы сайта
Американская газета Washington Post убрала раздел, посвященный конфликту на Украине, с главной страницы своего сайта. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:21
2023-12-20T13:21
в мире
украина
киев
сша
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Американская газета Washington Post убрала раздел, посвященный конфликту на Украине, с главной страницы своего сайта. Соответствующий баннер располагался в разделе быстрой навигации сайта рядом с рубриками "Мнения" и "Стиль". На главной странице газеты в среду отдельного раздела по конфликту на Украине уже нет. Теперь читатели могут ознакомиться с новостями, посвященными Украине, в рубрике "Мир". Ранее Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи.
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, украина, киев, сша
В мире, Украина, Киев, США
WP убрала раздел о ситуации на Украине с главной страницы сайта

WP убрала посвященный конфликту на Украине раздел с главной страницы сайта

© AFP 2023 / SAUL LOEBЗдание штаб-квартиры газеты "The Washington Post"
Здание штаб-квартиры газеты The Washington Post - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
Здание штаб-квартиры газеты "The Washington Post". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Американская газета Washington Post убрала раздел, посвященный конфликту на Украине, с главной страницы своего сайта.
Соответствующий баннер располагался в разделе быстрой навигации сайта рядом с рубриками "Мнения" и "Стиль". На главной странице газеты в среду отдельного раздела по конфликту на Украине уже нет. Теперь читатели могут ознакомиться с новостями, посвященными Украине, в рубрике "Мир".
Ранее Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи.
 
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