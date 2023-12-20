https://ria.ru/20231220/ukraina-1916933417.html

WP убрала раздел о ситуации на Украине с главной страницы сайта

WP убрала раздел о ситуации на Украине с главной страницы сайта - РИА Новости, 20.12.2023

WP убрала раздел о ситуации на Украине с главной страницы сайта

Американская газета Washington Post убрала раздел, посвященный конфликту на Украине, с главной страницы своего сайта. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:21

2023-12-20T13:21

2023-12-20T13:21

в мире

украина

киев

сша

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Американская газета Washington Post убрала раздел, посвященный конфликту на Украине, с главной страницы своего сайта. Соответствующий баннер располагался в разделе быстрой навигации сайта рядом с рубриками "Мнения" и "Стиль". На главной странице газеты в среду отдельного раздела по конфликту на Украине уже нет. Теперь читатели могут ознакомиться с новостями, посвященными Украине, в рубрике "Мир". Ранее Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи.

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша