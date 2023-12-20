https://ria.ru/20231220/tyumen-1917083903.html

Жительница Тюмени пожаловалась на группу агрессивных подростков

Жительница Тюмени пожаловалась на группу агрессивных подростков - РИА Новости, 20.12.2023

Жительница Тюмени пожаловалась на группу агрессивных подростков

Группа агрессивных подростков держит в страхе жителей одного из многоквартирных домов в Тюмени, пишет портал 72.RU. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T20:43

2023-12-20T20:43

2023-12-20T20:43

происшествия

тюмень

тюменская область

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Группа агрессивных подростков держит в страхе жителей одного из многоквартирных домов в Тюмени, пишет портал 72.RU.Как рассказала изданию местная жительница Марина О., в соседней квартире регулярно собирается компания в 15-20 человек. Среди них есть как несовершеннолетние, так и взрослые. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, кричат, матерятся и курят."В прошлом году они избили нашего соседа, поцарапали несколько машин", — сообщила женщина.По словам Марины, однажды жители поймали дебоширов и уже вызвали полицию, но так никто и не приехал."Наглые, полностью уверенные в своей безнаказанности. Мы уже не можем жить в таком хаосе. Ребенок боится в школу идти", — пожаловалась она.По информации СМИ, в пресс-службе УМВД по Тюменской области объяснили, что силовики выезжали на место. Сотрудники правоохранительных органов установили личности несовершеннолетних, проводится проверка.

https://ria.ru/20231220/delo-1917020488.html

тюмень

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происшествия, тюмень, тюменская область