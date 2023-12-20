Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/tsentr-1916856252.html
В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО
В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 20.12.2023
В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО
Реабилитационный центр для участников Специальной военной операции и членов их семей будет создан в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T06:52
2023-12-20T06:52
общество
красноярский край
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863932450_0:108:3343:1988_1920x0_80_0_0_9a727c22ad3be7daf5f97b422dc4486d.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Реабилитационный центр для участников Специальной военной операции и членов их семей будет создан в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале регионального парламента. "Такое решение принято на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике. Сейчас рассматривается возможность создания социально-реабилитационного центра для участников СВО и членов их семей на базе санатория-профилактория "Березка". В ближайшее время он будет передан в собственность края", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 230 мест, ежегодно реабилитацию смогут получить 3450 человек. Санаторий расположен в трех корпусах, находится в 160 километрах от Красноярска на берегу озера. В учреждении можно будет получить санаторно-курортные, медицинские, социально-психологическое услуги. Плановые затраты на учреждение составят в 2024 году около 500 миллионов рублей. Отмечается, что учреждение позволит не только обеспечить достойные условия для социальной реабилитации участников СВО и членов их семей, но и станет профилакторием, где восстановить здоровье и отдохнуть смогут пожилые люди.
https://ria.ru/20231212/natsyk_dorzhu-1915188166.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863932450_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_54635cf63db27712d3992b15c23090c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красноярский край, красноярск
Общество, Красноярский край, Красноярск
В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО

В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников спецоперации

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Реабилитационный центр для участников Специальной военной операции и членов их семей будет создан в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.
«
"Такое решение принято на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике. Сейчас рассматривается возможность создания социально-реабилитационного центра для участников СВО и членов их семей на базе санатория-профилактория "Березка". В ближайшее время он будет передан в собственность края", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 230 мест, ежегодно реабилитацию смогут получить 3450 человек. Санаторий расположен в трех корпусах, находится в 160 километрах от Красноярска на берегу озера. В учреждении можно будет получить санаторно-курортные, медицинские, социально-психологическое услуги. Плановые затраты на учреждение составят в 2024 году около 500 миллионов рублей.
Отмечается, что учреждение позволит не только обеспечить достойные условия для социальной реабилитации участников СВО и членов их семей, но и станет профилакторием, где восстановить здоровье и отдохнуть смогут пожилые люди.
Камбы-лама Тывы Гелек Нацык-Доржу - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Лама Тувы: хотим построить реабилитационный центр для участников СВО
12 декабря, 10:00
 
ОбществоКрасноярский крайКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала