В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО
В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников спецоперации
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Реабилитационный центр для участников Специальной военной операции и членов их семей будет создан в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.
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"Такое решение принято на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике. Сейчас рассматривается возможность создания социально-реабилитационного центра для участников СВО и членов их семей на базе санатория-профилактория "Березка". В ближайшее время он будет передан в собственность края", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 230 мест, ежегодно реабилитацию смогут получить 3450 человек. Санаторий расположен в трех корпусах, находится в 160 километрах от Красноярска на берегу озера. В учреждении можно будет получить санаторно-курортные, медицинские, социально-психологическое услуги. Плановые затраты на учреждение составят в 2024 году около 500 миллионов рублей.
Отмечается, что учреждение позволит не только обеспечить достойные условия для социальной реабилитации участников СВО и членов их семей, но и станет профилакторием, где восстановить здоровье и отдохнуть смогут пожилые люди.