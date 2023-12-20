https://ria.ru/20231220/tsentr-1916856252.html

В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО

В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 20.12.2023

В Красноярском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО

Реабилитационный центр для участников Специальной военной операции и членов их семей будет создан в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T06:52

2023-12-20T06:52

2023-12-20T06:52

общество

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Реабилитационный центр для участников Специальной военной операции и членов их семей будет создан в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале регионального парламента. "Такое решение принято на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике. Сейчас рассматривается возможность создания социально-реабилитационного центра для участников СВО и членов их семей на базе санатория-профилактория "Березка". В ближайшее время он будет передан в собственность края", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 230 мест, ежегодно реабилитацию смогут получить 3450 человек. Санаторий расположен в трех корпусах, находится в 160 километрах от Красноярска на берегу озера. В учреждении можно будет получить санаторно-курортные, медицинские, социально-психологическое услуги. Плановые затраты на учреждение составят в 2024 году около 500 миллионов рублей. Отмечается, что учреждение позволит не только обеспечить достойные условия для социальной реабилитации участников СВО и членов их семей, но и станет профилакторием, где восстановить здоровье и отдохнуть смогут пожилые люди.

https://ria.ru/20231212/natsyk_dorzhu-1915188166.html

красноярский край

красноярск

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общество, красноярский край, красноярск