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Брянский губернатор передал бойцам СВО оборудование и спецсредства - РИА Новости, 20.12.2023
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11:29 20.12.2023 (обновлено: 11:32 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/svo-1916894484.html
Брянский губернатор передал бойцам СВО оборудование и спецсредства
Брянский губернатор передал бойцам СВО оборудование и спецсредства - РИА Новости, 20.12.2023
Брянский губернатор передал бойцам СВО оборудование и спецсредства
Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал бойцам спецоперации квадрокоптеры, радиостанции и антидроновые ружья. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:29
2023-12-20T11:32
надежные люди
брянская область
александр богомаз
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал бойцам спецоперации квадрокоптеры, радиостанции и антидроновые ружья. "В преддверии Нового года вручили подразделениям министерства обороны РФ, управления Росгвардии по Брянской области, пограничного управления ФСБ России по Брянской области, группировке прикрытия "Брянск" оборудование — квадрокоптеры, радиостанции, антидроновые ружья, детекторы БПЛА, - и спецсредства, необходимые для выполнения задач специальной военной операции и обеспечения безопасности на государственной границе", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что оборудование закуплено за счет средств, перечисленных жителями, предприятиями и организациями области. "Огромное спасибо нашим защитникам за службу! Желаю, чтобы в новом году пришла долгожданная победа, все были живы и здоровы и вернулись в свои семьи!" – добавил глава региона.
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брянская область, александр богомаз, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Надежные люди, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Брянский губернатор передал бойцам СВО оборудование и спецсредства

Брянский губернатор вручил бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья

© Фото : AV БогомаZ/TelegramГубернатор Брянской области Александр Богомаз передал военнослужащим спецсредства для выполнения задач СВО
Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал военнослужащим спецсредства для выполнения задач СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал военнослужащим спецсредства для выполнения задач СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал бойцам спецоперации квадрокоптеры, радиостанции и антидроновые ружья.
"В преддверии Нового года вручили подразделениям министерства обороны РФ, управления Росгвардии по Брянской области, пограничного управления ФСБ России по Брянской области, группировке прикрытия "Брянск" оборудование — квадрокоптеры, радиостанции, антидроновые ружья, детекторы БПЛА, - и спецсредства, необходимые для выполнения задач специальной военной операции и обеспечения безопасности на государственной границе", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
© Фото : AV БогомаZ/TelegramОборудование и спецсредства, переданные губернатором Александром Богомазом военнослужащим
Оборудование и спецсредства, переданные губернатором Александром Богомазом военнослужащим - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Оборудование и спецсредства, переданные губернатором Александром Богомазом военнослужащим
Он отметил, что оборудование закуплено за счет средств, перечисленных жителями, предприятиями и организациями области.
"Огромное спасибо нашим защитникам за службу! Желаю, чтобы в новом году пришла долгожданная победа, все были живы и здоровы и вернулись в свои семьи!" – добавил глава региона.
© Фото : AV БогомаZ/TelegramОборудование и спецсредства, переданные губернатором Александром Богомазом военнослужащим
Оборудование и спецсредства, переданные губернатором Александром Богомазом военнослужащим - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Оборудование и спецсредства, переданные губернатором Александром Богомазом военнослужащим
 
Надежные людиБрянская областьАлександр БогомазРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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