https://ria.ru/20231220/svo-1916894484.html

Брянский губернатор передал бойцам СВО оборудование и спецсредства

Брянский губернатор передал бойцам СВО оборудование и спецсредства - РИА Новости, 20.12.2023

Брянский губернатор передал бойцам СВО оборудование и спецсредства

Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал бойцам спецоперации квадрокоптеры, радиостанции и антидроновые ружья. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:29

2023-12-20T11:29

2023-12-20T11:32

надежные люди

брянская область

александр богомаз

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916888464_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_6b0d055ae2335d541cb084e98b30a0bb.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал бойцам спецоперации квадрокоптеры, радиостанции и антидроновые ружья. "В преддверии Нового года вручили подразделениям министерства обороны РФ, управления Росгвардии по Брянской области, пограничного управления ФСБ России по Брянской области, группировке прикрытия "Брянск" оборудование — квадрокоптеры, радиостанции, антидроновые ружья, детекторы БПЛА, - и спецсредства, необходимые для выполнения задач специальной военной операции и обеспечения безопасности на государственной границе", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что оборудование закуплено за счет средств, перечисленных жителями, предприятиями и организациями области. "Огромное спасибо нашим защитникам за службу! Желаю, чтобы в новом году пришла долгожданная победа, все были живы и здоровы и вернулись в свои семьи!" – добавил глава региона.

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность