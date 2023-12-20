Брянский губернатор передал бойцам СВО оборудование и спецсредства
Брянский губернатор вручил бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья
© Фото : AV БогомаZ/TelegramГубернатор Брянской области Александр Богомаз передал военнослужащим спецсредства для выполнения задач СВО
Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал военнослужащим спецсредства для выполнения задач СВО
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал бойцам спецоперации квадрокоптеры, радиостанции и антидроновые ружья.
"В преддверии Нового года вручили подразделениям министерства обороны РФ, управления Росгвардии по Брянской области, пограничного управления ФСБ России по Брянской области, группировке прикрытия "Брянск" оборудование — квадрокоптеры, радиостанции, антидроновые ружья, детекторы БПЛА, - и спецсредства, необходимые для выполнения задач специальной военной операции и обеспечения безопасности на государственной границе", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
© Фото : AV БогомаZ/TelegramОборудование и спецсредства, переданные губернатором Александром Богомазом военнослужащим
Оборудование и спецсредства, переданные губернатором Александром Богомазом военнослужащим
Он отметил, что оборудование закуплено за счет средств, перечисленных жителями, предприятиями и организациями области.
"Огромное спасибо нашим защитникам за службу! Желаю, чтобы в новом году пришла долгожданная победа, все были живы и здоровы и вернулись в свои семьи!" – добавил глава региона.
© Фото : AV БогомаZ/TelegramОборудование и спецсредства, переданные губернатором Александром Богомазом военнослужащим
Оборудование и спецсредства, переданные губернатором Александром Богомазом военнослужащим