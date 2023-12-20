https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916860677.html

В Минздраве сообщили о возможном расширении сотрудничества с Китаем

В Минздраве сообщили о возможном расширении сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 20.12.2023

В Минздраве сообщили о возможном расширении сотрудничества с Китаем

Сотрудничество России и Китая в области здравоохранения может быть расширено, в том числе в вопросах, касающихся борьбы с инфекционными заболеваниями,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:54

2023-12-20T07:54

2023-12-20T07:54

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китай

москва

михаил мурашко

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области здравоохранения может быть расширено, в том числе в вопросах, касающихся борьбы с инфекционными заболеваниями, медицинского образования и обращения лекарственных средств, сообщила пресс-служба Минздрава России. В рамках 28-й встречи глав правительств России и Китая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел встречу с заместителем председателя Государственного комитета по здравоохранению КНР Цао Сюэтао, временно исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по здравоохранению. "Михаил Мурашко и Цао Сюэтао обсудили такие вопросы, как борьба с инфекционными заболеваниями, медицина катастроф, медицинское образование, обращение лекарственных средств и медицинских изделий, а также сотрудничество в сфере неинфекционных заболеваний", - говорится в сообщении. Мурашко на встрече предложил проводить совместные учения и тренировки в области медицины катастроф, учитывая большую приграничную территорию. Китайская сторона поддержала данное предложение, уточнили в пресс-службе. Россия также заинтересована в сотрудничестве по медицинскому образованию и предлагает увеличить число студентов, которые участвуют в программе по обмену, отметили в министерстве. Также на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Всемирной организации здравоохранения, добавили в пресс-службе. Мурашко пригласил китайских коллег познакомиться с российской системой здравоохранения поближе и посетить 2-ой Форум будущих технологий в медицине, который пройдет в Москве 13-14 февраля 2024 года, подчеркнули в пресс-службе. "Всё это будет способствовать расширению сотрудничества России и Китая", - уточнили в Минздраве.

https://ria.ru/20231220/proekty-1916857163.html

https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916531969.html

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китай

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россия, китай, москва, михаил мурашко, брикс