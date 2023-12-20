https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916858590.html
Россия дорожит культурными и гуманитарными связями с КНР, сообщил Мишустин
Россия дорожит культурными и гуманитарными связями с КНР, сообщил Мишустин - РИА Новости, 20.12.2023
Россия дорожит культурными и гуманитарными связями с КНР, сообщил Мишустин
Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с Китаем, развитие прямых контактов между людьми будет способствовать укреплению дружбы российского... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:25
2023-12-20T07:25
2023-12-20T07:25
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с Китаем, развитие прямых контактов между людьми будет способствовать укреплению дружбы российского и китайского народов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. "Мы дорожим прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют Россию и Китай. Завершились Годы физкультуры и спорта, в 2024-2025 годах пройдут перекрестные Года культуры. Развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историей, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов", - сказал Мишустин. Также он поздравил китайскую сторону с 45-летием начала политики реформ и открытости, которое отмечается в эти дни в Китае. "Искренне поздравляю вас и весь китайский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии, в укреплении авторитета Китая на международной арене", - заявил премьер РФ. "Уважаемый господин председатель, совсем немного времени остается до наступления нового 2024 года. В России очень любят этот праздник и традиционно отмечают его в кругу семьи и близких друзей. Подводят итоги уходящего года, строят светлые планы на будущее. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас и всех китайских коллег за добрые отношения, за конструктивную совместную работу. Уверен, что в наступающем году нас ждут новые, еще большие свершения. По лунному календарю это год дракона, который является одним из символов Китая. Желаю вам и всем китайским друзьям крепкого здоровья и удачи в десяти тысячах дел", - добавил Мишустин.
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китай, россия, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин
Китай, Россия, Пекин, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
Россия дорожит культурными и гуманитарными связями с КНР, сообщил Мишустин
Мишустин: Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с КНР
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с Китаем, развитие прямых контактов между людьми будет способствовать укреплению дружбы российского и китайского народов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
«
"Мы дорожим прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют Россию и Китай. Завершились Годы физкультуры и спорта, в 2024-2025 годах пройдут перекрестные Года культуры. Развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историей, культурой и традициями будут способствовать укреплению многовековой дружбы российского и китайского народов", - сказал Мишустин.
Также он поздравил китайскую сторону с 45-летием начала политики реформ и открытости, которое отмечается в эти дни в Китае.
"Искренне поздравляю вас и весь китайский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии, в укреплении авторитета Китая на международной арене", - заявил премьер РФ.
"Уважаемый господин председатель, совсем немного времени остается до наступления нового 2024 года. В России очень любят этот праздник и традиционно отмечают его в кругу семьи и близких друзей. Подводят итоги уходящего года, строят светлые планы на будущее. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас и всех китайских коллег за добрые отношения, за конструктивную совместную работу. Уверен, что в наступающем году нас ждут новые, еще большие свершения. По лунному календарю это год дракона, который является одним из символов Китая. Желаю вам и всем китайским друзьям крепкого здоровья и удачи в десяти тысячах дел", - добавил Мишустин.
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