https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916856614.html

Мишустин: экономическое сотрудничество России и КНР справилось с вызовами

Мишустин: экономическое сотрудничество России и КНР справилось с вызовами - РИА Новости, 20.12.2023

Мишустин: экономическое сотрудничество России и КНР справилось с вызовами

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:01

2023-12-20T07:01

2023-12-20T09:34

россия

экономика

китай

пекин

михаил мишустин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. "В текущем году торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами", - заявил Мишустин. Он отметил, что взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.

https://ria.ru/20231220/torgovlya-1916855826.html

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китай

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россия, экономика, китай, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин