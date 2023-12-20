https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916856614.html
Мишустин: экономическое сотрудничество России и КНР справилось с вызовами
Мишустин: экономическое сотрудничество России и КНР справилось с вызовами - РИА Новости, 20.12.2023
Мишустин: экономическое сотрудничество России и КНР справилось с вызовами
Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:01
2023-12-20T07:01
2023-12-20T09:34
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. "В текущем году торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами", - заявил Мишустин. Он отметил, что взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.
https://ria.ru/20231220/torgovlya-1916855826.html
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россия, экономика, китай, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин
Россия, Экономика, Китай, Пекин, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
Мишустин: экономическое сотрудничество России и КНР справилось с вызовами
Мишустин: торгово-экономическое сотрудничество России и КНР преодолело вызовы
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая справилось с непростыми вызовами в 2023 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"В текущем году торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами", - заявил Мишустин.
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Он отметил, что взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.