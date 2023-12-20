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ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/sklady-1916859678.html
ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко
ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко - РИА Новости, 20.12.2023
ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко
ВС Украины формируют склады боеприпасов в районе подконтрольного Киеву города Часов Яр на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:41
2023-12-20T07:41
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК 20 дек - РИА Новости. ВС Украины формируют склады боеприпасов в районе подконтрольного Киеву города Часов Яр на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В районе населенного пункта Часов Яр (вблизи Артемовска - ред.) выявлен подвоз натовских снарядов на склады ракетно-артиллерийского вооружения", - сообщил Марочко. Он подчеркнул, что, формируя склады в данном районе, ВСУ пренебрегают безопасностью жителей данных районов. "Склады размещены вблизи частных домостроений, а также в подвальных помещениях многоквартирных домов", - уточнил собеседник агентства.
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киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ создают склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр. Архивное фото
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ЛУГАНСК 20 дек - РИА Новости. ВС Украины формируют склады боеприпасов в районе подконтрольного Киеву города Часов Яр на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«
"В районе населенного пункта Часов Яр (вблизи Артемовска - ред.) выявлен подвоз натовских снарядов на склады ракетно-артиллерийского вооружения", - сообщил Марочко.
Он подчеркнул, что, формируя склады в данном районе, ВСУ пренебрегают безопасностью жителей данных районов.
"Склады размещены вблизи частных домостроений, а также в подвальных помещениях многоквартирных домов", - уточнил собеседник агентства.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
11 ноября, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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