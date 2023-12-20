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ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко

ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко - РИА Новости, 20.12.2023

ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко

ВС Украины формируют склады боеприпасов в районе подконтрольного Киеву города Часов Яр на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:41

2023-12-20T07:41

2023-12-20T07:41

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК 20 дек - РИА Новости. ВС Украины формируют склады боеприпасов в районе подконтрольного Киеву города Часов Яр на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В районе населенного пункта Часов Яр (вблизи Артемовска - ред.) выявлен подвоз натовских снарядов на склады ракетно-артиллерийского вооружения", - сообщил Марочко. Он подчеркнул, что, формируя склады в данном районе, ВСУ пренебрегают безопасностью жителей данных районов. "Склады размещены вблизи частных домостроений, а также в подвальных помещениях многоквартирных домов", - уточнил собеседник агентства.

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киев

донбасс

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киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире