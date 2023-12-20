https://ria.ru/20231220/sklady-1916859678.html
ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко
ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко - РИА Новости, 20.12.2023
ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко
ВС Украины формируют склады боеприпасов в районе подконтрольного Киеву города Часов Яр на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:41
2023-12-20T07:41
2023-12-20T07:41
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857980535_0:54:3071:1781_1920x0_80_0_0_7966d4947625a42b57e1528708824c16.jpg
ЛУГАНСК 20 дек - РИА Новости. ВС Украины формируют склады боеприпасов в районе подконтрольного Киеву города Часов Яр на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В районе населенного пункта Часов Яр (вблизи Артемовска - ред.) выявлен подвоз натовских снарядов на склады ракетно-артиллерийского вооружения", - сообщил Марочко. Он подчеркнул, что, формируя склады в данном районе, ВСУ пренебрегают безопасностью жителей данных районов. "Склады размещены вблизи частных домостроений, а также в подвальных помещениях многоквартирных домов", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908848417.html
киев
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857980535_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_debb7ea2aa7cc40588317920122d22c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ формируют склады в домах в районе Часова Яра, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ создают склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра