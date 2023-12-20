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Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года за шпионаж на Украину - РИА Новости, 20.12.2023
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09:26 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/shpionazh-1916869541.html
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года за шпионаж на Украину
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года за шпионаж на Украину - РИА Новости, 20.12.2023
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года за шпионаж на Украину
Житель Комсомольска-на-Амуре получил срок 9,5 лет в колонии строгого режима за государственную измену в виде шпионажа на военную разведку Украины, сообщает... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:26
2023-12-20T09:26
происшествия
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ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре получил срок 9,5 лет в колонии строгого режима за государственную измену в виде шпионажа на военную разведку Украины, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю в среду. По данным управления, в этом году мужчина через интернет связался с представителем главного управления разведки Министерства обороны Украины "с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ на территории Хабаровского края". Эта информация, по оценке ФСБ, могла быть использована для диверсий и терактов, в том числе ударов беспилотными летательными аппаратами "в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники". Было заведено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена в форме шпионажа". "В среду, 20 декабря, Хабаровский краевой суд признал комсомольчанина виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. Гособвинение в суде по этому делу поддерживал заместитель генерального прокурора России государственный советник юстиции I класса Дмитрий Демешин.
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происшествия, комсомольск-на-амуре, украина, россия
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Украина, Россия
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года за шпионаж на Украину

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года колонии за шпионаж на Украину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре получил срок 9,5 лет в колонии строгого режима за государственную измену в виде шпионажа на военную разведку Украины, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю в среду.
По данным управления, в этом году мужчина через интернет связался с представителем главного управления разведки Министерства обороны Украины "с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ на территории Хабаровского края".
Эта информация, по оценке ФСБ, могла быть использована для диверсий и терактов, в том числе ударов беспилотными летательными аппаратами "в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники".
Было заведено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена в форме шпионажа".
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"В среду, 20 декабря, Хабаровский краевой суд признал комсомольчанина виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Гособвинение в суде по этому делу поддерживал заместитель генерального прокурора России государственный советник юстиции I класса Дмитрий Демешин.
 
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