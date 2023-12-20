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На Кубани будут судить мужчину, забившего щенка до смерти при детях
На Кубани будут судить мужчину, забившего щенка до смерти при детях - РИА Новости, 20.12.2023
На Кубани будут судить мужчину, забившего щенка до смерти при детях
Уголовное дело о жестоком обращении с животными, возбужденное против мужчины, который до смерти забил трёхмесячного щенка при детях на Кубани, направлено в суд, РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:15
2023-12-20T16:15
2023-12-20T16:15
происшествия
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СОЧИ, 20 дек – РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными, возбужденное против мужчины, который до смерти забил трёхмесячного щенка при детях на Кубани, направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Правоохранителями установлено, что 51-летний житель хутора Краснооктябрьский взял за лапы щенка и ударил его несколько раз об асфальт у магазина, мертвого пса он выбросил в мусорный бак. Как отмечают в кубанской полиции, действо мужчина совершал на глазах у детей. "На период предварительного следствия живодёру избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) завершено и направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет", - сказали в краевом МВД.
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происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани будут судить мужчину, забившего щенка до смерти при детях
На Кубани будут судить мужчину, забившего щенка до смерти на глазах у детей