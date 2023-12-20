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Россиянам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в ЕС - РИА Новости, 20.12.2023
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18:09 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/samolety-1917050865.html
Россиянам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в ЕС
Россиянам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в ЕС - РИА Новости, 20.12.2023
Россиянам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в ЕС
Суд Евросоюза постановил, что антироссийские санкции не запрещают россиянам с лицензией частного пилота управлять самолетами в Евросоюзе, об этом говорится в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:09
2023-12-20T18:09
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Суд Евросоюза постановил, что антироссийские санкции не запрещают россиянам с лицензией частного пилота управлять самолетами в Евросоюзе, об этом говорится в решении суда. "Ограничительные меры против России в принципе не запрещают российскому гражданину, владеющему лицензией частного пилота, управлять самолетом в Европейском союзе", - говорится в документе. Таким образом суд отверг трактовку Европейской комиссии и Европейского агентства безопасности полетов, которые полагали, что запрет на полеты в ЕС самолетов, зарегистрированных в России, также распространяется и на полеты частных пилотов с российским гражданством. В документе говорится, что суд рассматривал иск россиянки с гражданством Люксембурга, которая оспорила отказ в пилотировании, полученный от люксембургских авиационных властей. В постановлении суда подчеркивается, что на россиянку ограничения, введенные против российского авиационного сектора, не распространяются. "Запрет направлен исключительно на экономический или финансовый контроль самолета, а не на управление пилотом", - говорится в документе. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20231003/norvegiya-1900075114.html
https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html
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россия, люксембург (округ), евросоюз, украина
Россия, Люксембург (округ), Евросоюз, Украина
Россиянам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в ЕС

Суд ЕС разрешил россиянам с частными лицензиями управлять самолетами в Евросоюзе

© iStock.com / Oleg MarchakЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© iStock.com / Oleg Marchak
Легкомоторный самолет в небе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Суд Евросоюза постановил, что антироссийские санкции не запрещают россиянам с лицензией частного пилота управлять самолетами в Евросоюзе, об этом говорится в решении суда.
«
"Ограничительные меры против России в принципе не запрещают российскому гражданину, владеющему лицензией частного пилота, управлять самолетом в Европейском союзе", - говорится в документе.
Таким образом суд отверг трактовку Европейской комиссии и Европейского агентства безопасности полетов, которые полагали, что запрет на полеты в ЕС самолетов, зарегистрированных в России, также распространяется и на полеты частных пилотов с российским гражданством.
В документе говорится, что суд рассматривал иск россиянки с гражданством Люксембурга, которая оспорила отказ в пилотировании, полученный от люксембургских авиационных властей.
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В постановлении суда подчеркивается, что на россиянку ограничения, введенные против российского авиационного сектора, не распространяются.
«
"Запрет направлен исключительно на экономический или финансовый контроль самолета, а не на управление пилотом", - говорится в документе.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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