https://ria.ru/20231220/samolety-1917050865.html

Россиянам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в ЕС

Россиянам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в ЕС - РИА Новости, 20.12.2023

Россиянам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в ЕС

Суд Евросоюза постановил, что антироссийские санкции не запрещают россиянам с лицензией частного пилота управлять самолетами в Евросоюзе, об этом говорится в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:09

2023-12-20T18:09

2023-12-20T18:09

россия

люксембург (округ)

евросоюз

украина

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Суд Евросоюза постановил, что антироссийские санкции не запрещают россиянам с лицензией частного пилота управлять самолетами в Евросоюзе, об этом говорится в решении суда. "Ограничительные меры против России в принципе не запрещают российскому гражданину, владеющему лицензией частного пилота, управлять самолетом в Европейском союзе", - говорится в документе. Таким образом суд отверг трактовку Европейской комиссии и Европейского агентства безопасности полетов, которые полагали, что запрет на полеты в ЕС самолетов, зарегистрированных в России, также распространяется и на полеты частных пилотов с российским гражданством. В документе говорится, что суд рассматривал иск россиянки с гражданством Люксембурга, которая оспорила отказ в пилотировании, полученный от люксембургских авиационных властей. В постановлении суда подчеркивается, что на россиянку ограничения, введенные против российского авиационного сектора, не распространяются. "Запрет направлен исключительно на экономический или финансовый контроль самолета, а не на управление пилотом", - говорится в документе. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20231003/norvegiya-1900075114.html

https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html

россия

люксембург (округ)

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, люксембург (округ), евросоюз, украина