https://ria.ru/20231220/rumyniya-1916838338.html

Румынского премьера освистали во время презентации проекта бюджета

Румынского премьера освистали во время презентации проекта бюджета - РИА Новости, 20.12.2023

Румынского премьера освистали во время презентации проекта бюджета

Депутаты и сенаторы от оппозиции парламента Румынии во вторник вечером заблокировали трибуну и освистали премьер-министра страны Марчела Чолаку, который... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T00:36

2023-12-20T00:36

2023-12-20T00:36

румыния

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907683219_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_7939a5228fb74b01df102902e812c0cd.png

КИШИНЕВ, 20 дек – РИА Новости. Депутаты и сенаторы от оппозиции парламента Румынии во вторник вечером заблокировали трибуну и освистали премьер-министра страны Марчела Чолаку, который представлял проект закона о бюджете на 2024 год, заседание транслировалось в режиме онлайн в социальных сетях. Ранее правительство Румынии одобрило проект бюджета на 2024 год, согласно которому экономический рост составит 3,4%, при этом дефицит будет на уровне 5% ВВП. Оппозиция обвиняет правящую коалицию в том, что бюджет предусматривает высокие расходы на правительственные структуры и не является социально ориентированным. Представители правительства отмечают, что в бюджет на 2024 год включены расходы на программы по поддержке уязвимых категорий граждан, а также увеличено финансирование сферы образования на 61%. Кроме того, правительство заявляет, что будет усилена борьба с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, а цифровизация станет приоритетом для государственных учреждений. Депутаты и сенаторы от оппозиционных партий "Союз спасения Румынии" (USR) , "Альянс за объединение румын" (AUR) и S.O.S. Румыния, выкрикивали антиправительственные лозунги, обвиняя Чолаку во лжи. Парламентарии подчеркнули, что жителей страны ждут в следующем году высокие налоги. "Бюджет на 2024 год - совершенно нереалистичный, это лживый бюджет, бюджет без видения, который не обеспечивает развитие Румынии", - заявила представитель партии USR Анка Драгур. Сенатор от партии S.O.S. Диана Шошоакэ назвала бюджет нереалистичным, отметив, что "с точки зрения доходов целевые показатели недостижимы". "Бюджет на 2024 год нереалистичен, как с точки зрения поступлений, так и с точки зрения расходов. Предполагаемый дефицит бюджета составляет от 37 до 39 млрд леев (примерно 8, 4 млрд долларов – ред.), что почти вдвое больше по сравнению с дефицитом в 20 млрд леев (4,4 млрд долларов), образовавшимся в третьем квартале 2023 года, и который определил применение фискальных мер для повышения налогов и пошлин", - отметила сенатор. Тем не менее Чолаку продолжил презентацию, заявив, что оппозиция устраивает шоу, а бюджет ориентирован на развитие, и в нем предусмотрен принцип справедливости. До голосования проекта дело не дошло. Дебаты возобновятся в среду, 20 декабря, в первой половине дня.

https://radiosputnik.ru/20231217/rumyniya-1916341331.html

https://ria.ru/20231203/byudzhet-1913472034.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, в мире