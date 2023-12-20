https://ria.ru/20231220/rumyniya-1916838338.html
Румынского премьера освистали во время презентации проекта бюджета
Румынского премьера освистали во время презентации проекта бюджета - РИА Новости, 20.12.2023
Румынского премьера освистали во время презентации проекта бюджета
Депутаты и сенаторы от оппозиции парламента Румынии во вторник вечером заблокировали трибуну и освистали премьер-министра страны Марчела Чолаку, который... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:36
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КИШИНЕВ, 20 дек – РИА Новости. Депутаты и сенаторы от оппозиции парламента Румынии во вторник вечером заблокировали трибуну и освистали премьер-министра страны Марчела Чолаку, который представлял проект закона о бюджете на 2024 год, заседание транслировалось в режиме онлайн в социальных сетях. Ранее правительство Румынии одобрило проект бюджета на 2024 год, согласно которому экономический рост составит 3,4%, при этом дефицит будет на уровне 5% ВВП. Оппозиция обвиняет правящую коалицию в том, что бюджет предусматривает высокие расходы на правительственные структуры и не является социально ориентированным. Представители правительства отмечают, что в бюджет на 2024 год включены расходы на программы по поддержке уязвимых категорий граждан, а также увеличено финансирование сферы образования на 61%. Кроме того, правительство заявляет, что будет усилена борьба с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, а цифровизация станет приоритетом для государственных учреждений. Депутаты и сенаторы от оппозиционных партий "Союз спасения Румынии" (USR) , "Альянс за объединение румын" (AUR) и S.O.S. Румыния, выкрикивали антиправительственные лозунги, обвиняя Чолаку во лжи. Парламентарии подчеркнули, что жителей страны ждут в следующем году высокие налоги. "Бюджет на 2024 год - совершенно нереалистичный, это лживый бюджет, бюджет без видения, который не обеспечивает развитие Румынии", - заявила представитель партии USR Анка Драгур. Сенатор от партии S.O.S. Диана Шошоакэ назвала бюджет нереалистичным, отметив, что "с точки зрения доходов целевые показатели недостижимы". "Бюджет на 2024 год нереалистичен, как с точки зрения поступлений, так и с точки зрения расходов. Предполагаемый дефицит бюджета составляет от 37 до 39 млрд леев (примерно 8, 4 млрд долларов – ред.), что почти вдвое больше по сравнению с дефицитом в 20 млрд леев (4,4 млрд долларов), образовавшимся в третьем квартале 2023 года, и который определил применение фискальных мер для повышения налогов и пошлин", - отметила сенатор. Тем не менее Чолаку продолжил презентацию, заявив, что оппозиция устраивает шоу, а бюджет ориентирован на развитие, и в нем предусмотрен принцип справедливости. До голосования проекта дело не дошло. Дебаты возобновятся в среду, 20 декабря, в первой половине дня.
https://radiosputnik.ru/20231217/rumyniya-1916341331.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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румыния, в мире
Румынского премьера освистали во время презентации проекта бюджета
Премьера Румынии освистали в парламенте в ходе презентации проекта бюджета
КИШИНЕВ, 20 дек – РИА Новости. Депутаты и сенаторы от оппозиции парламента Румынии во вторник вечером заблокировали трибуну и освистали премьер-министра страны Марчела Чолаку, который представлял проект закона о бюджете на 2024 год, заседание транслировалось в режиме онлайн в социальных сетях.
Ранее правительство Румынии одобрило проект бюджета на 2024 год, согласно которому экономический рост составит 3,4%, при этом дефицит будет на уровне 5% ВВП. Оппозиция обвиняет правящую коалицию в том, что бюджет предусматривает высокие расходы на правительственные структуры и не является социально ориентированным. Представители правительства отмечают, что в бюджет на 2024 год включены расходы на программы по поддержке уязвимых категорий граждан, а также увеличено финансирование сферы образования на 61%. Кроме того, правительство заявляет, что будет усилена борьба с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, а цифровизация станет приоритетом для государственных учреждений.
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Депутаты и сенаторы от оппозиционных партий "Союз спасения Румынии" (USR) , "Альянс за объединение румын" (AUR) и S.O.S. Румыния, выкрикивали антиправительственные лозунги, обвиняя Чолаку во лжи. Парламентарии подчеркнули, что жителей страны ждут в следующем году высокие налоги.
"Бюджет на 2024 год - совершенно нереалистичный, это лживый бюджет, бюджет без видения, который не обеспечивает развитие Румынии", - заявила представитель партии USR Анка Драгур.
Сенатор от партии S.O.S. Диана Шошоакэ назвала бюджет нереалистичным, отметив, что "с точки зрения доходов целевые показатели недостижимы".
"Бюджет на 2024 год нереалистичен, как с точки зрения поступлений, так и с точки зрения расходов. Предполагаемый дефицит бюджета составляет от 37 до 39 млрд леев (примерно 8, 4 млрд долларов – ред.), что почти вдвое больше по сравнению с дефицитом в 20 млрд леев (4,4 млрд долларов), образовавшимся в третьем квартале 2023 года, и который определил применение фискальных мер для повышения налогов и пошлин", - отметила сенатор.
Тем не менее Чолаку продолжил презентацию, заявив, что оппозиция устраивает шоу, а бюджет ориентирован на развитие, и в нем предусмотрен принцип справедливости.
До голосования проекта дело не дошло. Дебаты возобновятся в среду, 20 декабря, в первой половине дня.
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