https://ria.ru/20231220/rossiya-1917011409.html

"Предлагаю поехать туда". Украинский политик неожиданно высказался о России

"Предлагаю поехать туда". Украинский политик неожиданно высказался о России - РИА Новости, 20.12.2023

"Предлагаю поехать туда". Украинский политик неожиданно высказался о России

Утверждения украинских пропагандистов и экспертов о том, что у России существует нехватка боеприпасов, не имеют под собой оснований, заявил бывший депутат Рады... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:38

2023-12-20T16:38

2023-12-20T16:38

политика

россия

украина

артемовск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Утверждения украинских пропагандистов и экспертов о том, что у России существует нехватка боеприпасов, не имеют под собой оснований, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Сейчас"."У них дефицита снарядов нет. Все, кто говорят про дефицит снарядов, я предлагаю им поехать <…> под Бахмут (украинское название Артемовска — Прим. ред.). Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите", — сказал бывший парламентарий.По словам Лапина, украинская армия, напротив, страдает от отсутствия поставок оружия — особенно сильно это сказывается на пехоте. Он предупредил, что, если ситуация на передовой для ВСУ останется такой же тяжелой, как сейчас, киевским силовикам придется оставлять нынешние позиции.Ранее о снарядном голоде заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231220/vsu-1916987964.html

россия

украина

артемовск

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политика, россия, украина, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины