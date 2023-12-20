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"Предлагаю поехать туда". Украинский политик неожиданно высказался о России - РИА Новости, 20.12.2023
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16:38 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/rossiya-1917011409.html
"Предлагаю поехать туда". Украинский политик неожиданно высказался о России
"Предлагаю поехать туда". Украинский политик неожиданно высказался о России - РИА Новости, 20.12.2023
"Предлагаю поехать туда". Украинский политик неожиданно высказался о России
Утверждения украинских пропагандистов и экспертов о том, что у России существует нехватка боеприпасов, не имеют под собой оснований, заявил бывший депутат Рады... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:38
2023-12-20T16:38
политика
россия
украина
артемовск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Утверждения украинских пропагандистов и экспертов о том, что у России существует нехватка боеприпасов, не имеют под собой оснований, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Сейчас"."У них дефицита снарядов нет. Все, кто говорят про дефицит снарядов, я предлагаю им поехать &lt;…&gt; под Бахмут (украинское название Артемовска — Прим. ред.). Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите", — сказал бывший парламентарий.По словам Лапина, украинская армия, напротив, страдает от отсутствия поставок оружия — особенно сильно это сказывается на пехоте. Он предупредил, что, если ситуация на передовой для ВСУ останется такой же тяжелой, как сейчас, киевским силовикам придется оставлять нынешние позиции.Ранее о снарядном голоде заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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политика, россия, украина, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Артемовск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Предлагаю поехать туда". Украинский политик неожиданно высказался о России

Экс-депутат Рады резко отреагировал на заявление о "дефиците снарядов" у России

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Утверждения украинских пропагандистов и экспертов о том, что у России существует нехватка боеприпасов, не имеют под собой оснований, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Сейчас".
«
"У них дефицита снарядов нет. Все, кто говорят про дефицит снарядов, я предлагаю им поехать <…> под Бахмут (украинское название Артемовска — Прим. ред.). Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите", — сказал бывший парламентарий.
По словам Лапина, украинская армия, напротив, страдает от отсутствия поставок оружия — особенно сильно это сказывается на пехоте. Он предупредил, что, если ситуация на передовой для ВСУ останется такой же тяжелой, как сейчас, киевским силовикам придется оставлять нынешние позиции.
Ранее о снарядном голоде заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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