"Предлагаю поехать туда". Украинский политик неожиданно высказался о России
Экс-депутат Рады резко отреагировал на заявление о "дефиците снарядов" у России
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Утверждения украинских пропагандистов и экспертов о том, что у России существует нехватка боеприпасов, не имеют под собой оснований, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Сейчас".
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"У них дефицита снарядов нет. Все, кто говорят про дефицит снарядов, я предлагаю им поехать <…> под Бахмут (украинское название Артемовска — Прим. ред.). Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите", — сказал бывший парламентарий.
По словам Лапина, украинская армия, напротив, страдает от отсутствия поставок оружия — особенно сильно это сказывается на пехоте. Он предупредил, что, если ситуация на передовой для ВСУ останется такой же тяжелой, как сейчас, киевским силовикам придется оставлять нынешние позиции.
Ранее о снарядном голоде заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.