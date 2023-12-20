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Роспотребнадзор высказался об обязательном масочном режиме в Петербурге - РИА Новости, 20.12.2023
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18:27 20.12.2023 (обновлено: 18:55 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/rezhim-1917057798.html
Роспотребнадзор высказался об обязательном масочном режиме в Петербурге
Роспотребнадзор высказался об обязательном масочном режиме в Петербурге - РИА Новости, 20.12.2023
Роспотребнадзор высказался об обязательном масочном режиме в Петербурге
Речи о введении в Санкт-Петербурге обязательного масочного режима не идет, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Петербургу. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:27
2023-12-20T18:55
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Речи о введении в Санкт-Петербурге обязательного масочного режима не идет, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям города соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий. "Указания по ношению масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний. Они касаются непосредственно учреждений при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий, а также медицинских организаций. Речи о введении в городе обязательного масочного режима в документе не идет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231220/lechenie-1917011983.html
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор высказался об обязательном масочном режиме в Петербурге

Роспотребнадзор: речи об обязательном масочном режиме в Петербурге не идет

© РИА Новости / Константин МихальчевскийЛюди в медицинских масках стоят в очереди в аптеку
Люди в медицинских масках стоят в очереди в аптеку - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Люди в медицинских масках стоят в очереди в аптеку. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Речи о введении в Санкт-Петербурге обязательного масочного режима не идет, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям города соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий.
«
"Указания по ношению масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний. Они касаются непосредственно учреждений при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий, а также медицинских организаций. Речи о введении в городе обязательного масочного режима в документе не идет", - говорится в сообщении.
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ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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