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Роспотребнадзор высказался об обязательном масочном режиме в Петербурге

Роспотребнадзор высказался об обязательном масочном режиме в Петербурге - РИА Новости, 20.12.2023

Роспотребнадзор высказался об обязательном масочном режиме в Петербурге

Речи о введении в Санкт-Петербурге обязательного масочного режима не идет, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Петербургу. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:27

2023-12-20T18:27

2023-12-20T18:55

общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Речи о введении в Санкт-Петербурге обязательного масочного режима не идет, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям города соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий. "Указания по ношению масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний. Они касаются непосредственно учреждений при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий, а также медицинских организаций. Речи о введении в городе обязательного масочного режима в документе не идет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231220/lechenie-1917011983.html

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)