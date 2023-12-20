https://ria.ru/20231220/rekomendatsii-1916893635.html

Университет управления дал рекомендации для системы ухода за пожилыми

Университет управления дал рекомендации для системы ухода за пожилыми - РИА Новости, 20.12.2023

Университет управления дал рекомендации для системы ухода за пожилыми

Для повышения эффективности системы долговременного ухода за пожилыми людьми в России следует, в частности, организовать регулярный мониторинг потребности в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:34

2023-12-20T11:34

2023-12-20T11:34

россия

санкт-петербург

москва

госдума рф

государственный университет управления

единая россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Для повышения эффективности системы долговременного ухода за пожилыми людьми в России следует, в частности, организовать регулярный мониторинг потребности в таком уходе и разработать модель обязательного соцстрахования долговременного ухода, считают эксперты Государственного университета управления. ГУУ по заказу Госдумы провел исследование нормативной базы в области долговременного ухода за пожилыми в 34 субъектах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Бурятию, Татарстан, Алтай, Удмуртию, Кузбасс, Хабаровский край, Новосибирскую область, Нижегородскую область, Крым и другие регионы. Кроме того, был изучен опыт системы долговременного ухода в Белоруссии, Казахстане, Германии, Китае, Японии и Швейцарии. Как отметили в ГУУ, результаты исследования выявили ряд проблемных блоков, среди которых: недостаточность финансирования системы долговременного ухода, отсутствие единообразного подхода к регулированию правового статуса лиц, осуществляющих уход, отсутствие правовой определенности по вопросу объема социального пакета услуг, неоднозначный состав целевой аудитории и контролирующих органов. "Анализ нормативного массива регионов позволил разработать ряд рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих систему долговременного ухода в Российской Федерации, в том числе, создание системы регулярного мониторинга потребности в долговременном уходе и разработку модели обязательного социального страхования долговременного ухода", - говорится в сообщении ГУУ. Кроме того, на основе зарубежного опыта выработаны рекомендации по укреплению государственно-частного партнерства и расширению системы частных гериатрических центров в субъектах РФ, центров долговременного ухода при частных медицинских клиниках, созданию эффективной системы подготовки социальных работников, клинических психологов, медицинских сестер, врачей, работающих с пожилым населением, нуждающихся в долговременном уходе, поощрению деятельности общественных и волонтерских организаций помощи пожилым и инвалидам и активное вовлечение их в систему долговременного ухода. В отчете по итогам исследования подчеркивается особая роль некоммерческих организаций в досуговой жизни пожилых людей. "Пожилые граждане в своем большинстве достаточно социально активны и готовы к продолжению трудовой и общественной деятельности, испытывают необходимость к самореализации", - отметили эксперты ГУУ. В частности, приводится пример Международного форума "Старшее поколение", который проводится в Санкт-Петербурге при поддержке Минтруда РФ и Минздрава РФ, правительства Санкт-Петербурга, "Единой России", а также при участии более 20 негосударственных партнеров. В рамках форума для пожилых людей проводится турнир "Что? Где? Когда?", конкурс танцев, мастер-класс по арт-терапии, показ мод для пожилых людей, курсы по компьютерной грамотности, обучение расслабляющей гимнастике, самомассажу. Исследователи ГУУ считают, что решение задачи вовлечения пожилых людей в активную жизнь страны вполне по силам социально ориентированным некоммерческим организациям, положительный опыт которых следует транслировать на государственные структуры и при необходимости совершенствовать законодательную базу.

https://ria.ru/20230922/plity-1898027362.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, санкт-петербург, москва, госдума рф, государственный университет управления, единая россия