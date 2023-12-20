https://ria.ru/20231220/puteshestviya-1916569025.html

Названы самые желанные для туристов подарки от отелей

Названы самые желанные для туристов подарки от отелей - РИА Новости, 20.12.2023

Названы самые желанные для туристов подарки от отелей

Эксперты рассказали, что россияне выбирают в качестве комплемента, или бонуса, при бронировании отелей чаще всего, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T02:34

2023-12-20T02:34

2023-12-20T02:34

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, что россияне выбирают в качестве комплемента, или бонуса, при бронировании отелей чаще всего, сообщает МТС Travel.Сервис изучил данные бронирования гостиниц, при котором пользователи могли выбрать один из трех бонусов. Оказалось, что самым желанным подарком стала возможность позднего выселения — ее просили 47 процентов путешественников.На втором месте по популярности — бесплатная опция раннего заезда. Она интересует 28 процентов клиентов. Бесплатные завтраки — на третьем месте, они важны для четверти туристов.По оценке экспертов, стоимость завтрака в российских отелях зависит от звездности, но в среднем составляет от 700 до тысячи рублей на постояльца.Опция раннего заезда особенно актуальна для гостей, приезжающих в отель, например, после ночного перелета. Она позволяет заселиться в гостиницу до 14 часов. Как правило, цена этой услуги достигает 50 процентов от стоимости проживания в сутки. В некоторых отелях клиентам предлагается почасовая оплата.Поздний выезд позволяет гостям оставаться в номере после 12 часов. Чаще всего расчетный час переносится на 18 часов. Особенно популярна такая опция у семей с детьми. В некоторых сетевых гостиницах участники программ лояльности могут пользоваться номером в течение двух часов после расчетного часа бесплатно.

https://ria.ru/20231218/puteshestviya-1916103268.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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