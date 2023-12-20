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Названы самые желанные для туристов подарки от отелей - РИА Новости, 20.12.2023
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Туризм
 
02:34 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/puteshestviya-1916569025.html
Названы самые желанные для туристов подарки от отелей
Названы самые желанные для туристов подарки от отелей - РИА Новости, 20.12.2023
Названы самые желанные для туристов подарки от отелей
Эксперты рассказали, что россияне выбирают в качестве комплемента, или бонуса, при бронировании отелей чаще всего, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:34
2023-12-20T02:34
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, что россияне выбирают в качестве комплемента, или бонуса, при бронировании отелей чаще всего, сообщает МТС Travel.Сервис изучил данные бронирования гостиниц, при котором пользователи могли выбрать один из трех бонусов. Оказалось, что самым желанным подарком стала возможность позднего выселения — ее просили 47 процентов путешественников.На втором месте по популярности — бесплатная опция раннего заезда. Она интересует 28 процентов клиентов. Бесплатные завтраки — на третьем месте, они важны для четверти туристов.По оценке экспертов, стоимость завтрака в российских отелях зависит от звездности, но в среднем составляет от 700 до тысячи рублей на постояльца.Опция раннего заезда особенно актуальна для гостей, приезжающих в отель, например, после ночного перелета. Она позволяет заселиться в гостиницу до 14 часов. Как правило, цена этой услуги достигает 50 процентов от стоимости проживания в сутки. В некоторых отелях клиентам предлагается почасовая оплата.Поздний выезд позволяет гостям оставаться в номере после 12 часов. Чаще всего расчетный час переносится на 18 часов. Особенно популярна такая опция у семей с детьми. В некоторых сетевых гостиницах участники программ лояльности могут пользоваться номером в течение двух часов после расчетного часа бесплатно.
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туризм, новости - туризм, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы
Названы самые желанные для туристов подарки от отелей

Эксперты: поздний выезд – самый желанный подарок отеля для туриста

© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarТуристы в номере отеля
Туристы в номере отеля - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, что россияне выбирают в качестве комплемента, или бонуса, при бронировании отелей чаще всего, сообщает МТС Travel.
Сервис изучил данные бронирования гостиниц, при котором пользователи могли выбрать один из трех бонусов. Оказалось, что самым желанным подарком стала возможность позднего выселения — ее просили 47 процентов путешественников.
На втором месте по популярности — бесплатная опция раннего заезда. Она интересует 28 процентов клиентов. Бесплатные завтраки — на третьем месте, они важны для четверти туристов.
По оценке экспертов, стоимость завтрака в российских отелях зависит от звездности, но в среднем составляет от 700 до тысячи рублей на постояльца.
Опция раннего заезда особенно актуальна для гостей, приезжающих в отель, например, после ночного перелета. Она позволяет заселиться в гостиницу до 14 часов. Как правило, цена этой услуги достигает 50 процентов от стоимости проживания в сутки. В некоторых отелях клиентам предлагается почасовая оплата.
Поздний выезд позволяет гостям оставаться в номере после 12 часов. Чаще всего расчетный час переносится на 18 часов. Особенно популярна такая опция у семей с детьми. В некоторых сетевых гостиницах участники программ лояльности могут пользоваться номером в течение двух часов после расчетного часа бесплатно.
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