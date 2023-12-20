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В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома

В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома - РИА Новости, 20.12.2023

В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома

Прокуратура организовала проверку после обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга, сообщило городское надзорное ведомство. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:47

2023-12-20T07:47

2023-12-20T09:31

санкт-петербург

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга, сообщило городское надзорное ведомство. Как сообщало городское управление МЧС РФ, в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. Сведения о пострадавших не поступали. "Прокуратура Адмиралтейского района... проводит проверку в связи с обрушением 6-ти этажного, нежилого, расселенного здания, расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, улица Гороховая, дом 73", - информирует городская прокуратура в своём Telegram-канале. На месте происшествия продолжается разбор конструкций, уточняют в прокуратуре.

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санкт-петербург, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)