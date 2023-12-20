https://ria.ru/20231220/proverka-1916859999.html
В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома
В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома
Прокуратура организовала проверку после обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга, сообщило городское надзорное ведомство. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:47
2023-12-20T07:47
2023-12-20T09:31
санкт-петербург
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916867792_0:420:690:808_1920x0_80_0_0_5a3ca691c0b5fc7e946b5a293a53497a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга, сообщило городское надзорное ведомство. Как сообщало городское управление МЧС РФ, в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. Сведения о пострадавших не поступали. "Прокуратура Адмиралтейского района... проводит проверку в связи с обрушением 6-ти этажного, нежилого, расселенного здания, расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, улица Гороховая, дом 73", - информирует городская прокуратура в своём Telegram-канале. На месте происшествия продолжается разбор конструкций, уточняют в прокуратуре.
https://ria.ru/20231217/krysha-1916349275.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916867792_0:355:690:873_1920x0_80_0_0_2ff69b030f082a82798cb77b1afcb204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома
Прокуратура начала проверку после обрушения нежилого здания в центре Петербурга