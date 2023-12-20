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В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома - РИА Новости, 20.12.2023
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07:47 20.12.2023 (обновлено: 09:31 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/proverka-1916859999.html
В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома
В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома
Прокуратура организовала проверку после обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга, сообщило городское надзорное ведомство. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:47
2023-12-20T09:31
санкт-петербург
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга, сообщило городское надзорное ведомство. Как сообщало городское управление МЧС РФ, в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. Сведения о пострадавших не поступали. "Прокуратура Адмиралтейского района... проводит проверку в связи с обрушением 6-ти этажного, нежилого, расселенного здания, расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, улица Гороховая, дом 73", - информирует городская прокуратура в своём Telegram-канале. На месте происшествия продолжается разбор конструкций, уточняют в прокуратуре.
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санкт-петербург, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома

Прокуратура начала проверку после обрушения нежилого здания в центре Петербурга

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramПоследствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге. 20 декабря 2023
Последствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Последствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге. 20 декабря 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга, сообщило городское надзорное ведомство.
Как сообщало городское управление МЧС РФ, в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. Сведения о пострадавших не поступали.
"Прокуратура Адмиралтейского района... проводит проверку в связи с обрушением 6-ти этажного, нежилого, расселенного здания, расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, улица Гороховая, дом 73", - информирует городская прокуратура в своём Telegram-канале.
На месте происшествия продолжается разбор конструкций, уточняют в прокуратуре.
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Санкт-ПетербургПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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