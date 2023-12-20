Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай реализуют 80 совместных проектов на 20 триллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/proekty-1916857163.html
Россия и Китай реализуют 80 совместных проектов на 20 триллионов рублей
Россия и Китай реализуют 80 совместных проектов на 20 триллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2023
Россия и Китай реализуют 80 совместных проектов на 20 триллионов рублей
Россия и Китай достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей, заявил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:06
2023-12-20T07:06
россия
китай
пекин
михаил мишустин
си цзиньпин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916856805_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_9a46b4e4c7d9134c7e937a4d45ae748c.jpg
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Россия и Китай достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. "Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней", - сказал Мишустин. Он напомнил, что во взаимных расчетах страны полностью перешли на национальные валюты. "Более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях", - добавил премьер.
https://ria.ru/20231220/kitay-1916855945.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916856805_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_25a79b85db6452cb9e57acc2c7e18ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин, экономика
Россия, Китай, Пекин, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Экономика
Россия и Китай реализуют 80 совместных проектов на 20 триллионов рублей

Мишустин: Россия и КНР реализуют 80 совместных проектов на 20 триллионов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Россия и Китай достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней", - сказал Мишустин.
Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В отношениях России и Китая заложен крепкий фундамент, заявил Си Цзиньпин
06:44
Он напомнил, что во взаимных расчетах страны полностью перешли на национальные валюты. "Более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях", - добавил премьер.
 
РоссияКитайПекинМихаил МишустинСи ЦзиньпинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала