https://ria.ru/20231220/proekty-1916857163.html

Россия и Китай реализуют 80 совместных проектов на 20 триллионов рублей

Россия и Китай реализуют 80 совместных проектов на 20 триллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2023

Россия и Китай реализуют 80 совместных проектов на 20 триллионов рублей

Россия и Китай достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей, заявил... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:06

2023-12-20T07:06

2023-12-20T07:06

россия

китай

пекин

михаил мишустин

си цзиньпин

экономика

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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Россия и Китай достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. "Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1,6 миллиарда юаней", - сказал Мишустин. Он напомнил, что во взаимных расчетах страны полностью перешли на национальные валюты. "Более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях", - добавил премьер.

https://ria.ru/20231220/kitay-1916855945.html

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китай

пекин

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россия, китай, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин, экономика