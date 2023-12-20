https://ria.ru/20231220/pozdravleniya-1916961199.html

Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания

Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания - РИА Новости, 20.12.2023

Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания

Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с 30-летием Федерального Собрания РФ. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:38

2023-12-20T14:38

2023-12-20T15:00

владимир путин

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с 30-летием Федерального Собрания РФ."Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной Думы с этим событием, с 30-летием Федерального Собрания Российской Федерации", - сказал Путин на заседании Совета законодателей РФ.20 декабря в Москве проходит заседание Совета законодателей и президиума Совета законодателей, посвященное 30-летию Федерального Собрания. В состав Совета законодателей входят председатели Совета Федерации и Государственной Думы, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители региональных парламентов. Сопредседателями Совета являются спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

https://ria.ru/20231220/putin-1916963923.html

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владимир путин, госдума рф, совет федерации рф