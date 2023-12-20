https://ria.ru/20231220/pomosch-1917064827.html

Кирби высказался о возможной дополнительной военной помощи Украине

Кирби высказался о возможной дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 20.12.2023

Кирби высказался о возможной дополнительной военной помощи Украине

Администрация США рассчитывает на согласование конгрессом дополнительной помощи Украине в начале января, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:50

2023-12-20T18:50

2023-12-20T19:07

в мире

украина

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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Администрация США рассчитывает на согласование конгрессом дополнительной помощи Украине в начале января, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Время не на нашей стороне. Нам нужно получить это финансирование как можно скорее. Похоже, что это случится, скорее, в начале января, но чем раньше, тем лучше", - сказал он на брифинге Белого дома.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также сказала, что в администрации понимают, что голосования о дополнительном финансировании "на этой неделе не будет", однако видят, что переговоры с конгрессом "движутся в правильном направлении".Республиканцы требуют взамен на деньги для Украины согласия Белого дома на радикальную реформу погранично-миграционной сферы."Мы просим республиканцев в конгрессе не затягивать с этим", - сказала Жан-Пьер.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231220/pomosch-1917010779.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

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в мире, украина