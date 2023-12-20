https://ria.ru/20231220/pokupka-1916925086.html
Песков прокомментировал покупку Райффайзенбанком компании Rasperia
Песков прокомментировал покупку Райффайзенбанком компании Rasperia - РИА Новости, 20.12.2023
Песков прокомментировал покупку Райффайзенбанком компании Rasperia
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о продаже подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске компании Rasperia Trading... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:05
2023-12-20T13:05
2023-12-20T13:05
экономика
россия
дмитрий песков
райффайзенбанк
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о продаже подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске компании Rasperia Trading Limited акций Strabag SE Райффайзенбанку, так как это "исключительно корпоративный вопрос". "Нет, мне ничего не известно. Это исключительно корпоративный вопрос", - ответил Песков на вопрос о покупке Райффайзенбанком доли Rasperia Trading Limited.
https://ria.ru/20231103/raiffeisen-1907292798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, райффайзенбанк
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Райффайзенбанк
Песков прокомментировал покупку Райффайзенбанком компании Rasperia
Песков назвал покупку Райффайзенбанком компании Rasperia корпоративным вопросом
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о продаже подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске компании Rasperia Trading Limited акций Strabag SE Райффайзенбанку, так как это "исключительно корпоративный вопрос".
"Нет, мне ничего не известно. Это исключительно корпоративный вопрос", - ответил Песков на вопрос о покупке Райффайзенбанком доли Rasperia Trading Limited.
В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года