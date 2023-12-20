https://ria.ru/20231220/pokupka-1916925086.html

Песков прокомментировал покупку Райффайзенбанком компании Rasperia

Песков прокомментировал покупку Райффайзенбанком компании Rasperia - РИА Новости, 20.12.2023

Песков прокомментировал покупку Райффайзенбанком компании Rasperia

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о продаже подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске компании Rasperia Trading... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:05

2023-12-20T13:05

2023-12-20T13:05

экономика

россия

дмитрий песков

райффайзенбанк

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о продаже подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске компании Rasperia Trading Limited акций Strabag SE Райффайзенбанку, так как это "исключительно корпоративный вопрос". "Нет, мне ничего не известно. Это исключительно корпоративный вопрос", - ответил Песков на вопрос о покупке Райффайзенбанком доли Rasperia Trading Limited.

https://ria.ru/20231103/raiffeisen-1907292798.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, дмитрий песков, райффайзенбанк