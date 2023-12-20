https://ria.ru/20231220/pogoda-1916861286.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 20.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:57
2023-12-20T07:57
2023-12-20T07:57
москва
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911602509_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_29f24c1c0e10b9817235882c8f328d73.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В среду в Москве облачно, местами возможны небольшие осадки. В Москве - плюс 2-4 градуса, в Подмосковье от 0 до плюс 5 градусов", - сказала Котилевская. Специалист отметила, что ветер будет дуть западный, юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231217/pogoda-1916336439.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911602509_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_953141e6c2af9d9840cbec1021646f93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается до четырех градусов тепла