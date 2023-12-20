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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 20.12.2023
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07:57 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/pogoda-1916861286.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 20.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:57
2023-12-20T07:57
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В среду в Москве облачно, местами возможны небольшие осадки. В Москве - плюс 2-4 градуса, в Подмосковье от 0 до плюс 5 градусов", - сказала Котилевская. Специалист отметила, что ветер будет дуть западный, юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231217/pogoda-1916336439.html
москва
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москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается до четырех градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве
Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В среду в Москве облачно, местами возможны небольшие осадки. В Москве - плюс 2-4 градуса, в Подмосковье от 0 до плюс 5 градусов", - сказала Котилевская.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
17 декабря, 17:34
Специалист отметила, что ветер будет дуть западный, юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.
 
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