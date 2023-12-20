https://ria.ru/20231220/pogoda-1916861286.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 20.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:57

2023-12-20T07:57

2023-12-20T07:57

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В среду в Москве облачно, местами возможны небольшие осадки. В Москве - плюс 2-4 градуса, в Подмосковье от 0 до плюс 5 градусов", - сказала Котилевская. Специалист отметила, что ветер будет дуть западный, юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231217/pogoda-1916336439.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), общество