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В центре Петербурга обрушилось шестиэтажное здание - РИА Новости, 20.12.2023
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03:50 20.12.2023 (обновлено: 04:41 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/peterburg-1916847859.html
В центре Петербурга обрушилось шестиэтажное здание
В центре Петербурга обрушилось шестиэтажное здание - РИА Новости, 20.12.2023
В центре Петербурга обрушилось шестиэтажное здание
Шестиэтажное нежилое здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:50
2023-12-20T04:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
россия
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Шестиэтажное нежилое здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Санкт-Петербургу "Оперативный МЧС Петербурга"."Происшествие в Адмиралтейском районе. 20 декабря в 02:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Адмиралтейский район, ул. Гороховая, д. 73. Произошло обрушение шестиэтажного нежилого, расселенного здания. Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации происшествия привлечено от РСЧС: 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС: 14 единиц техники и 56 человек личного состава.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
В центре Петербурга обрушилось шестиэтажное здание

В Адмиралтейском районе Петербурга обрушилось шестиэтажное здание

© ГУМЧС России по городу Санкт-ПетербургуНа месте обрушения шестиэтажного нежилого здания в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
На месте обрушения шестиэтажного нежилого здания в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
© ГУМЧС России по городу Санкт-Петербургу
На месте обрушения шестиэтажного нежилого здания в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Шестиэтажное нежилое здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Санкт-Петербургу "Оперативный МЧС Петербурга".
"Происшествие в Адмиралтейском районе. 20 декабря в 02:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Адмиралтейский район, ул. Гороховая, д. 73. Произошло обрушение шестиэтажного нежилого, расселенного здания. Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к ликвидации происшествия привлечено от РСЧС: 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС: 14 единиц техники и 56 человек личного состава.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургРоссияПроисшествия
 
 
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