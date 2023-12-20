https://ria.ru/20231220/peregovory-1916920777.html

Кремль ответил на слова Зеленского о неактуальности переговоров с Россией

Кремль ответил на слова Зеленского о неактуальности переговоров с Россией - РИА Новости, 20.12.2023

Кремль ответил на слова Зеленского о неактуальности переговоров с Россией

Для переговоров России и Украины сейчас нет предпосылок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:50

2023-12-20T12:50

2023-12-20T14:47

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Для переговоров России и Украины сейчас нет предпосылок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неактуальности диалога с Москвой."Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", — отметил он.Представитель Кремля добавил, что предпосылки для переговоров пропали после того, как Украина отказалась от дипломатического урегулирования полтора года назад. Как напомнил Песков, представители киевского режима сами признали, что пошли на этот шаг по настоянию Великобритании."Еще меньше этих предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной", — уточнил он.Песков также указал, что шаги, которые предпринимает Киев якобы для завершения конфликта, в реальности не могут привести к урегулированию ситуации."Вот эта "формула мира", которая упоминалась, здесь нужно сначала просто раскрыть глаза и посмотреть на факты. "Формулу мира" пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом, ну а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", — объяснил представитель Кремля.В конце ноября глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что весной прошлого года бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт, призвав не подписывать какое-либо соглашение с Россией.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.

https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916893882.html

https://ria.ru/20231219/tseli-1916694021.html

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