Рейтинг@Mail.ru
Кремль ответил на слова Зеленского о неактуальности переговоров с Россией - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 20.12.2023 (обновлено: 14:47 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/peregovory-1916920777.html
Кремль ответил на слова Зеленского о неактуальности переговоров с Россией
Кремль ответил на слова Зеленского о неактуальности переговоров с Россией - РИА Новости, 20.12.2023
Кремль ответил на слова Зеленского о неактуальности переговоров с Россией
Для переговоров России и Украины сейчас нет предпосылок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:50
2023-12-20T14:47
специальная военная операция на украине
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Для переговоров России и Украины сейчас нет предпосылок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неактуальности диалога с Москвой.&quot;Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров&quot;, — отметил он.Представитель Кремля добавил, что предпосылки для переговоров пропали после того, как Украина отказалась от дипломатического урегулирования полтора года назад. Как напомнил Песков, представители киевского режима сами признали, что пошли на этот шаг по настоянию Великобритании."Еще меньше этих предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной", — уточнил он.Песков также указал, что шаги, которые предпринимает Киев якобы для завершения конфликта, в реальности не могут привести к урегулированию ситуации."Вот эта "формула мира", которая упоминалась, здесь нужно сначала просто раскрыть глаза и посмотреть на факты. "Формулу мира" пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом, ну а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", — объяснил представитель Кремля.В конце ноября глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что весной прошлого года бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт, призвав не подписывать какое-либо соглашение с Россией.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1916893882.html
https://ria.ru/20231219/tseli-1916694021.html
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия
Кремль ответил на слова Зеленского о неактуальности переговоров с Россией

Песков: в Кремле не видят предпосылок для переговоров с Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Для переговоров России и Украины сейчас нет предпосылок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неактуальности диалога с Москвой.
«

"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что предпосылки для переговоров пропали после того, как Украина отказалась от дипломатического урегулирования полтора года назад. Как напомнил Песков, представители киевского режима сами признали, что пошли на этот шаг по настоянию Великобритании.
"Еще меньше этих предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной", — уточнил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Госдуме назвали ожидаемой позицию Зеленского по переговорам
11:28
Песков также указал, что шаги, которые предпринимает Киев якобы для завершения конфликта, в реальности не могут привести к урегулированию ситуации.
«
"Вот эта "формула мира", которая упоминалась, здесь нужно сначала просто раскрыть глаза и посмотреть на факты. "Формулу мира" пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом, ну а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", — объяснил представитель Кремля.
В конце ноября глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что весной прошлого года бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт, призвав не подписывать какое-либо соглашение с Россией.
Путин: Россия не собирается отказываться от своих целей спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Россия не собирается отказываться от целей спецоперации, заявил Путин
Вчера, 13:37
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией
18 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала