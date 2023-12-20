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В МИД России заявили, что заинтересованы в развитии отношений с Молдавией - РИА Новости, 20.12.2023
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14:55 20.12.2023 (обновлено: 15:26 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/otnosheniya-1916967826.html
В МИД России заявили, что заинтересованы в развитии отношений с Молдавией
В МИД России заявили, что заинтересованы в развитии отношений с Молдавией - РИА Новости, 20.12.2023
В МИД России заявили, что заинтересованы в развитии отношений с Молдавией
Россия по-прежнему заинтересована в развитии двусторонних связей с Молдавией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:55
2023-12-20T15:26
россия
молдавия
евросоюз
кишинев
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия по-прежнему заинтересована в развитии двусторонних связей с Молдавией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией."Наша страна никогда не представляла угрозу для дружественного молдавского народа. По-прежнему настроены в поддержании и развитии многоплановых двусторонних связей и уверены, что жители Молдавии разделяют такой настрой", - сказала Захарова на брифинге.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231215/moldavia-1916132615.html
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россия, молдавия, евросоюз, кишинев, в мире
Россия, Молдавия, Евросоюз, Кишинев, В мире
В МИД России заявили, что заинтересованы в развитии отношений с Молдавией

Захарова: Россия заинтересована в развитии связей с Молдавией

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия по-прежнему заинтересована в развитии двусторонних связей с Молдавией, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
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"Наша страна никогда не представляла угрозу для дружественного молдавского народа. По-прежнему настроены в поддержании и развитии многоплановых двусторонних связей и уверены, что жители Молдавии разделяют такой настрой", - сказала Захарова на брифинге.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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