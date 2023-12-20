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Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу "утечек" переданного Украине оружия - РИА Новости, 20.12.2023
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02:31 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916844539.html
Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу "утечек" переданного Украине оружия
Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу "утечек" переданного Украине оружия - РИА Новости, 20.12.2023
Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу "утечек" переданного Украине оружия
НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного Киеву оружия к экстремистам с Украины и из других стран, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:31
2023-12-20T02:31
константин гаврилов
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сергей лавров
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного Киеву оружия к экстремистам с Украины и из других стран, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Под дулом "западного ружья" может оказаться весь мир. Однако страны НАТО и Евросоюза последовательно игнорируют угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и экстремистов не только на Украине, но и за ее пределами, что с учетом высоких рисков для международной безопасности приравнивается к потворству странами Запада террористической деятельности", - сказал Гаврилов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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константин гаврилов, украина, россия, киев, сергей лавров, евросоюз, нато
Константин Гаврилов, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу "утечек" переданного Украине оружия

Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney LeeПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Cydney Lee
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного Киеву оружия к экстремистам с Украины и из других стран, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Под дулом "западного ружья" может оказаться весь мир. Однако страны НАТО и Евросоюза последовательно игнорируют угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и экстремистов не только на Украине, но и за ее пределами, что с учетом высоких рисков для международной безопасности приравнивается к потворству странами Запада террористической деятельности", - сказал Гаврилов.
Виктор Бут
Поставляемое на Украину оружие окажется и в США, заявил Бут
16 декабря, 15:16
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
 
Константин ГавриловУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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