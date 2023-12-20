https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916844539.html

Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу "утечек" переданного Украине оружия

Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу "утечек" переданного Украине оружия - РИА Новости, 20.12.2023

Гаврилов: НАТО и ЕС игнорируют угрозу "утечек" переданного Украине оружия

НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного Киеву оружия к экстремистам с Украины и из других стран, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T02:31

2023-12-20T02:31

2023-12-20T02:31

константин гаврилов

украина

россия

киев

сергей лавров

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873219609_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_4d4ea38f8e04afceb1f10c54def5be54.jpg

ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания переданного Киеву оружия к экстремистам с Украины и из других стран, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Под дулом "западного ружья" может оказаться весь мир. Однако страны НАТО и Евросоюза последовательно игнорируют угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и экстремистов не только на Украине, но и за ее пределами, что с учетом высоких рисков для международной безопасности приравнивается к потворству странами Запада террористической деятельности", - сказал Гаврилов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916203012.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин гаврилов, украина, россия, киев, сергей лавров, евросоюз, нато