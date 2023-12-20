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В Кургане задержали женщину, залившую водой Вечный огонь - РИА Новости, 20.12.2023
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16:43 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ogon-1917012666.html
В Кургане задержали женщину, залившую водой Вечный огонь
В Кургане задержали женщину, залившую водой Вечный огонь - РИА Новости, 20.12.2023
В Кургане задержали женщину, залившую водой Вечный огонь
Женщина, которая залила водой Вечный огонь на Аллее славы в Кургане, задержана полицейскими, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:43
2023-12-20T16:43
происшествия
россия
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек – РИА Новости. Женщина, которая залила водой Вечный огонь на Аллее славы в Кургане, задержана полицейскими, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону. По данным УМВД России по региону, вечером 18 декабря в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Кургану поступила информация, что кто-то залил жидкостью Вечный огонь на Аллее славы. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города. "Следственным отделом по городу Кургану регионального СУСК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). По подозрению в совершении указанного преступления задержана 55-летняя местная жительница", - говорится в сообщении. СУСК уточняет, что женщина пришла к постаменту, где горит Вечный огонь, и потушила его, залив водой из бутылки. В настоящее время она задержана, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установлены очевидцы.
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происшествия, россия, курган, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курган, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кургане задержали женщину, залившую водой Вечный огонь

В Кургане задержали женщину, залившую водой Вечный огонь на Аллее славы

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек – РИА Новости. Женщина, которая залила водой Вечный огонь на Аллее славы в Кургане, задержана полицейскими, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
По данным УМВД России по региону, вечером 18 декабря в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Кургану поступила информация, что кто-то залил жидкостью Вечный огонь на Аллее славы. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города.
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"Следственным отделом по городу Кургану регионального СУСК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). По подозрению в совершении указанного преступления задержана 55-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что женщина пришла к постаменту, где горит Вечный огонь, и потушила его, залив водой из бутылки.
В настоящее время она задержана, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установлены очевидцы.
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ПроисшествияРоссияКурганСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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