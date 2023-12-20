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Число раненных при обстреле Горловки выросло до трех

Число раненных при обстреле Горловки выросло до трех - РИА Новости, 20.12.2023

Число раненных при обстреле Горловки выросло до трех

Число мирных жителей, пострадавших в среду в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:27

2023-12-20T18:27

2023-12-20T18:27

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в среду в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."По уточнённой информации, количество раненных обстрелом ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько.Мэр Горловки ранее сообщал о ранении двух мирных жителей и повреждении остановочного комплекса, где располагается точка торговли продуктами питания, в результате обстрелов со стороны ВСУ. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины, сцкк