https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916885995.html
СК проводит проверку после обрушения расселенного дома в Петербурге
СК проводит проверку после обрушения расселенного дома в Петербурге - РИА Новости, 20.12.2023
СК проводит проверку после обрушения расселенного дома в Петербурге
Следственны органы проводят проверку после обрушения расселенного дома в центре Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:58
2023-12-20T10:58
2023-12-20T10:59
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Следственны органы проводят проверку после обрушения расселенного дома в центре Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУСК РФ. "Следственным отделом по Адмиралтейскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обрушения ночью 20 декабря 2023 года дома 73 по улице Гороховой. В настоящее время дом является нежилым, расселенным. По предварительным данным, пострадавших при обрушении нет", - говорится в сообщении. Председателю Следственного комитета РФ будет представлен доклад об обстоятельствах обрушения дома. Ранее сообщалось, что в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. На месте происшествия идет разбор завалов, прокуратура организовала проверку. Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Городское ГУМЧС сообщало, что погибших, пострадавших нет. Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. В настоящее время на месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб. Губернатор Петербурга сообщал, что ночью в 1.58 обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице, причем последнего из жильцов этого дома уговорили переехать в гостиницу лишь накануне. В результате никто при обрушении не пострадал. Жильцы соседнего дома и двух расселенных подъездов размещены в гостиницах.
https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916884727.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
СК проводит проверку после обрушения расселенного дома в Петербурге
СК проводит проверку после обрушения расселенного дома в центре Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Следственны органы проводят проверку после обрушения расселенного дома в центре Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУСК РФ.
"Следственным отделом по Адмиралтейскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обрушения ночью 20 декабря 2023 года дома 73 по улице Гороховой. В настоящее время дом является нежилым, расселенным. По предварительным данным, пострадавших при обрушении нет", - говорится в сообщении.
Председателю Следственного комитета РФ будет представлен доклад об обстоятельствах обрушения дома.
Ранее сообщалось, что в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. На месте происшествия идет разбор завалов, прокуратура организовала проверку. Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Городское ГУМЧС сообщало, что погибших, пострадавших нет.
Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов
. В настоящее время на месте работают специалисты МЧС
, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб.
Губернатор Петербурга сообщал, что ночью в 1.58 обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице, причем последнего из жильцов этого дома уговорили переехать в гостиницу лишь накануне. В результате никто при обрушении не пострадал. Жильцы соседнего дома и двух расселенных подъездов размещены в гостиницах.
Очевидец рассказал об обрушении дома в Петербурге