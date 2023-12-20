https://ria.ru/20231220/nato-1916847721.html

В Белоруссии сообщили о развитии инфраструктуры НАТО в Польше и Балтии

В Белоруссии сообщили о развитии инфраструктуры НАТО в Польше и Балтии - РИА Новости, 20.12.2023

В Белоруссии сообщили о развитии инфраструктуры НАТО в Польше и Балтии

Военная инфраструктура стран НАТО ударно развивается в Польше и Балтии, например, полностью модернизированы большинство аэродромов в этих странах, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T03:49

2023-12-20T03:49

2023-12-20T03:49

белоруссия

польша

балтия

александр вольфович

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военная инфраструктура стран НАТО ударно развивается в Польше и Балтии, например, полностью модернизированы большинство аэродромов в этих странах, сообщил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Ударными темпами развивается военная инфраструктура НАТО. В частности, для оперативного использования авиации практически полностью завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Балтии, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов", - заявил Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, ускоренно создаются и совершенствуются передовые плацдармы для заблаговременного размещения и хранения вооружений, боеприпасов, военной техники и запасов материальных средств. "В этом году вблизи польской авиабазы Повидз состоялось открытие американской базы хранения военной техники емкостью до 2700 единиц, которая позволяет укомплектовать одну бронетанковую бригаду", - сказал госсекретарь Совбеза. Расширяется инфраструктура полигонов вблизи границ Союзного государства. Активно модернизируются военно-морские базы и порты в интересах повышения возможностей по приему ударных, десантных и транспортных кораблей альянса, отметил Вольфович. "Заметно возросла интенсивность ведения всех видов разведки против России и Беларуси. Разведывательные самолеты совершают около 30 – 35 вылетов в неделю. Систематически проводятся полеты американской стратегической бомбардировочной авиации с заходом в воздушное пространство Польши и стран Балтии, в ходе которых отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории Союзного государства, в том числе ядерных", - сказал Вольфович.

https://ria.ru/20231220/integratsiya-1916841541.html

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белоруссия, польша, балтия, александр вольфович, нато