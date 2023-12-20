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В Белоруссии сообщили о развитии инфраструктуры НАТО в Польше и Балтии - РИА Новости, 20.12.2023
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03:49 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/nato-1916847721.html
В Белоруссии сообщили о развитии инфраструктуры НАТО в Польше и Балтии
В Белоруссии сообщили о развитии инфраструктуры НАТО в Польше и Балтии - РИА Новости, 20.12.2023
В Белоруссии сообщили о развитии инфраструктуры НАТО в Польше и Балтии
Военная инфраструктура стран НАТО ударно развивается в Польше и Балтии, например, полностью модернизированы большинство аэродромов в этих странах, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:49
2023-12-20T03:49
белоруссия
польша
балтия
александр вольфович
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военная инфраструктура стран НАТО ударно развивается в Польше и Балтии, например, полностью модернизированы большинство аэродромов в этих странах, сообщил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Ударными темпами развивается военная инфраструктура НАТО. В частности, для оперативного использования авиации практически полностью завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Балтии, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов", - заявил Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, ускоренно создаются и совершенствуются передовые плацдармы для заблаговременного размещения и хранения вооружений, боеприпасов, военной техники и запасов материальных средств. "В этом году вблизи польской авиабазы Повидз состоялось открытие американской базы хранения военной техники емкостью до 2700 единиц, которая позволяет укомплектовать одну бронетанковую бригаду", - сказал госсекретарь Совбеза. Расширяется инфраструктура полигонов вблизи границ Союзного государства. Активно модернизируются военно-морские базы и порты в интересах повышения возможностей по приему ударных, десантных и транспортных кораблей альянса, отметил Вольфович. "Заметно возросла интенсивность ведения всех видов разведки против России и Беларуси. Разведывательные самолеты совершают около 30 – 35 вылетов в неделю. Систематически проводятся полеты американской стратегической бомбардировочной авиации с заходом в воздушное пространство Польши и стран Балтии, в ходе которых отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории Союзного государства, в том числе ядерных", - сказал Вольфович.
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белоруссия, польша, балтия, александр вольфович, нато
Белоруссия, Польша, Балтия, Александр Вольфович, НАТО
В Белоруссии сообщили о развитии инфраструктуры НАТО в Польше и Балтии

СБ Белоруссии: в Польше и Балтии ударно развивается инфраструктура НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob AlbersИстребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша
Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob Albers
Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военная инфраструктура стран НАТО ударно развивается в Польше и Балтии, например, полностью модернизированы большинство аэродромов в этих странах, сообщил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«
"Ударными темпами развивается военная инфраструктура НАТО. В частности, для оперативного использования авиации практически полностью завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Балтии, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов", - заявил Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".
По его словам, ускоренно создаются и совершенствуются передовые плацдармы для заблаговременного размещения и хранения вооружений, боеприпасов, военной техники и запасов материальных средств.
"В этом году вблизи польской авиабазы Повидз состоялось открытие американской базы хранения военной техники емкостью до 2700 единиц, которая позволяет укомплектовать одну бронетанковую бригаду", - сказал госсекретарь Совбеза.
Расширяется инфраструктура полигонов вблизи границ Союзного государства. Активно модернизируются военно-морские базы и порты в интересах повышения возможностей по приему ударных, десантных и транспортных кораблей альянса, отметил Вольфович.
"Заметно возросла интенсивность ведения всех видов разведки против России и Беларуси. Разведывательные самолеты совершают около 30 – 35 вылетов в неделю. Систематически проводятся полеты американской стратегической бомбардировочной авиации с заходом в воздушное пространство Польши и стран Балтии, в ходе которых отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории Союзного государства, в том числе ядерных", - сказал Вольфович.
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БелоруссияПольшаБалтияАлександр ВольфовичНАТО
 
 
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