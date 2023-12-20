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Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области - РИА Новости, 20.12.2023
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Липецкая область
 
16:34 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/nagrady-1917009813.html
Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области
Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области - РИА Новости, 20.12.2023
Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров областного конкурса "Доброволец года – 2023", а также... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:34
2023-12-20T16:34
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров областного конкурса "Доброволец года – 2023", а также вручения почетного знака "Доброволец Липецкой области", сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что награда была учреждена в 2010 году. За 13 лет ее обладателями стали более 60 человек. В среду награду получили еще пять волонтеров. "По добровольческой деятельности Липецкая область одна из лидеров в стране. Количество волонтеров с каждым годом растет. Своими делами они показывают свое неравнодушие к проблемам ближнего, помогают людям, своему региону, стране. Мы гордимся вами", – сказал на мероприятии Артамонов, слова которого приводит пресс-служба.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов

Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиАртамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области
Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров областного конкурса "Доброволец года – 2023", а также вручения почетного знака "Доброволец Липецкой области", сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там отметили, что награда была учреждена в 2010 году. За 13 лет ее обладателями стали более 60 человек. В среду награду получили еще пять волонтеров.
Ветераны специальной военной операции награждены в Липецкой области почетным знаком правительства региона Во славу земли Липецкой - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Ветеранов СВО наградили почетным знаком в Липецкой области
11 декабря, 11:04
«
"По добровольческой деятельности Липецкая область одна из лидеров в стране. Количество волонтеров с каждым годом растет. Своими делами они показывают свое неравнодушие к проблемам ближнего, помогают людям, своему региону, стране. Мы гордимся вами", – сказал на мероприятии Артамонов, слова которого приводит пресс-служба.
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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