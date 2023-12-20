https://ria.ru/20231220/nagrady-1917009813.html

Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области

Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области - РИА Новости, 20.12.2023

Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров областного конкурса "Доброволец года – 2023", а также... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:34

2023-12-20T16:34

2023-12-20T16:34

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917008571_0:121:1600:1021_1920x0_80_0_0_f920f0ff33214d64aec95de85c2e494e.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров областного конкурса "Доброволец года – 2023", а также вручения почетного знака "Доброволец Липецкой области", сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что награда была учреждена в 2010 году. За 13 лет ее обладателями стали более 60 человек. В среду награду получили еще пять волонтеров. "По добровольческой деятельности Липецкая область одна из лидеров в стране. Количество волонтеров с каждым годом растет. Своими делами они показывают свое неравнодушие к проблемам ближнего, помогают людям, своему региону, стране. Мы гордимся вами", – сказал на мероприятии Артамонов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231211/veterany-1915019915.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, липецкая область, игорь артамонов