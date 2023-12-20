https://ria.ru/20231220/nagrady-1917009813.html
Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области
Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области - РИА Новости, 20.12.2023
Артамонов наградил лучших добровольцев Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров областного конкурса "Доброволец года – 2023", а также... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:34
2023-12-20T16:34
2023-12-20T16:34
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров областного конкурса "Доброволец года – 2023", а также вручения почетного знака "Доброволец Липецкой области", сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что награда была учреждена в 2010 году. За 13 лет ее обладателями стали более 60 человек. В среду награду получили еще пять волонтеров. "По добровольческой деятельности Липецкая область одна из лидеров в стране. Количество волонтеров с каждым годом растет. Своими делами они показывают свое неравнодушие к проблемам ближнего, помогают людям, своему региону, стране. Мы гордимся вами", – сказал на мероприятии Артамонов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231211/veterany-1915019915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов